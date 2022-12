Davide Donadei: “Rottura con Chiara Rabbi? Per il GF VIP”/ “Gli è stato consigliato”

Dopo l’annuncio in anteprima da parte di Davide Maggio sul suo sito, l’ingresso di Davide Donadei nella casa del Grande Fratello VIP è ormai una questione certa per i moltissimi fan, che si chiedono quando concretamente l’ex tronista varcherà la famosa porta rossa. Nel frattempo, però, la famosa opinionista Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha lanciato un altro piccolo scoop tramite il messaggio di una fonte anonima. Sembra, infatti, che Donadei abbia lasciato Chiara Rabbi, conosciuta durante la loro partecipazione a Uomini e Donne, per via del consiglio di qualcuno, che lo vorrebbe single per la casa del GF in virtù dell’apprezzamento del pubblico.

Lo scoop su Davide Donadei e Chiara Rabbi

Insomma, non c’è nulla di sicuro nello scoop lanciato da Deianira Marzano su Davide Donadei, ma lei stessa avrebbe confermato le voci, sostenendo di averlo sempre pensato anche lei. Nella storia Instagram dell’opinionista si vede lo screenshot di un messaggio che ha ricevuto sul social da una fonte anonima. “Ho saputo da fonti certe che lui ha fatto tutto questo per la tv ed entrare al GF Vip“, scrive la fonte, “lo sapeva da tempo che sarebbe entrato”.

“So per certo che gli è stato consigliato di lasciare Chiara Rabbi”, racconta ancora la fonte anonima parlando di Davide Donadei, “perché la coppia non aveva più interesse social, invece da single avrebbe fatto carriera televisiva”. Deianire, al conto suo, scrive che “si si, ma si sa”, però avverte anche che “comunque farà la stessa fine di Luciano Punzio, unica differenza? Luciano lo appresso di più onestamente, almeno lui ha finto di lasciare Manuela, invece Davide ha lasciato Chiara per il GF VIP“.

Cosa è successo tra Davide Donadei e Chiara Rabbi?

Della rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi non si sa moltissimo, ma nel concretola loro storia non andava avanti da troppo tempo. Si sono conosciuti a Uomini e Donne partecipando entrambi al programma, mentre si sarebbero lasciati la scorsa estate senza rilasciare particolari informazioni in merito. Lui si era preso la colpa della rottura, dicendo di avere le piene responsabilità, “è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità”, aveva detto. Ora c’è da attendere e vedere come sarà la “nuova” vita di Davide Donadei tra le mura della casa più spiata d’Italia, sempre che venga confermato il suo ingresso.

