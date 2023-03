Davide Donadei sui ‘Donnalisi’ “tanti litigi forzati”/ “Al di fuori avrebbero…”

GF Vip, Davide Donadei sui ‘Donnalisi’: “Tanti litigi forzati“

Discussi, chiacchierati, amati e odiati, i ‘Donnalisi’ sono stati uno dei temi centrali di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip 2022. La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha fatto sognare numerosi fan, ma ha anche attratto a sé critiche e polemiche. Culminata nella Casa di Cinecittà con la squalifica del volto di Forum, la loro relazione sentimentale però non finisce qui ed è destinata a proseguire anche al termine del reality, lontano dalle telecamere.

Anche Davide Donadei, che è stato a stretto contatto con la coppia nel corso del gioco, si è fatto un’idea ben precisa sulla vicenda. L’ex gieffino ed ex tronista di Uomini e donne, intervistato da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party, ha ammesso che determinati comportamenti della coppia erano spesso forzati: “Secondo me, sul discorso di Antonella ed Edoardo, ci sono stati tanti litigi forzati. Al di fuori avrebbero tranquillamente chiuso il rapporto, mentre lì avevano ben capito che il programma era svolto su questa roba qui. Quindi enfatizzavano il litigio, la situazione“.

Davide Donadei: “Le dinamiche forzate sono quelle di coppia“

Oltre alla coppia Davide Donadei ha anche svelato chi, secondo lui, è stato il personaggio più forzato di questa edizione del Grande Fratello Vip 2022. Nel corso dell’intervista fa il nome di Oriana Marzoli, sebbene nell’ultimo periodo si sia ricreduto su di lei: “Per il resto, singolarmente, avrei detto un mese e mezzo fa Oriana. Nell’ultimo mese si è anche calmata, ma due mesi fa avrei detto sicuramente Oriana. Ad oggi ti dico che le dinamiche forzate sono sicuramente quelle di coppia, come Oriana e Daniele“.

D’altronde sono state numerosissime le dinamiche di coppia nella Casa di Cinecittà. Da un lato i ‘Donnalisi’ che, nel bene e nel male, hanno sempre fatto parlare di sé. Dall’altro gli ‘Oriele’, con la liaison tra Oriana e Daniele che non ha ancora trovato a tutti gli effetti una strada sicura. Proseguono nella coppia i momenti di alti e bassi: in molti sono convinti che l’influencer venezuelana sia realmente attratta dall’ex tronista, il quale però non sembra del tutto sicuro di voler spingersi oltre, perlomeno non sotto le telecamere.











