Patrizia Rossetti su Oriana e Daniele/ “Lei è presa, lui ancora non ha capito…”

GF Vip, Patrizia Rossetti su Oriana e Daniele: “Magari scatterà qualcosa…“

Continuano i momenti altalenanti tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022. La coppia prosegue il suo periodo di alti e bassi, di riavvicinamenti ed allontanamenti, tra cene romantiche a tu per tu organizzate dalla produzione appositamente per loro e i continui dubbi della concorrente sul reale coinvolgimento sentimentale di Daniele in questa storia. A commentare questa liaison ci pensa Patrizia Rossetti, che ha conosciuto entrambi nella Casa di Cinecittà.

In un’intervista al GF Vip Party, il programma web condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, l’ex Vippona ritiene che nella Casa i due non si spingeranno oltre. L’ex tronista è al momento molto restio a lasciarsi andare ai sentimenti sotto le telecamere, ma non è da escludere che fuori da Cinecittà la coppia possa viversi al 100%: “Da parte di lei, lei è presa. Daniele ancora non ha capito, ha i suoi principi e il suo modo di fare. Se si vedrà qualcosa, si vedrà fuori. Magari sarà una bella amicizia, magari scatterà qualcosa. Dentro, più di questo, da parte loro non possiamo aspettarci“.

Patrizia Rossetti e le titubanze di Daniele: “Scintilla non ancora scattata“

Patrizia Rossetti affronta anche il tema della gelosia, sentimento inevitabile e a tratti dominante in una coppia. Parlando di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli in particolare, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ha una sua opinione a riguardo: “Credo che forse c’è più gelosia da parte di lei che da parte di lui“.

Ma come viene vista la coppia fuori dalla Casa di Cinecittà? Le opinioni sono ovviamente divise: da una parte c’è l’armata di fan degli ‘Oriele’, che vedono la coppia più affiatata che mai, dall’altra c’è chi è scettico e vede in Daniele un po’ di titubanza. Secondo la Rossetti, infatti, al concorrente non sarebbe ancora scattata la scintilla: “Non è detto che tutte le cose vadano a sfociare in un amore. Secondo me una scintilla vera e propria da parte di Daniele non è ancora scattata. Daniele ha tutte le sue paranoie, col fatto che lei prima è stata con Antonino, e un po’ lo capisco. Però secondo me farebbe bene a conoscerla meglio, Oriana è una che quando vuole bene ci si butta a corpo morto“.

