Davide Donadei, Uomini e Donne/ Primo bacio per il tronista?

Primo bacio per Davide Donadei? Se Gianluca De Matteis si ritrova in due triangoli, uno con Lucrezia e Armando Incarnato e l’altro con Camilla e Davide, quest’ultimo, pur essendo interessato a Camilla, sembrerebbe preferire la compagnia di Beatrice. Con la giovane corteggiatrice, il tronista ha trascorso una piacevole esterna nel corso della quale ha ammesso che l’avrebbe anche baciata. Forte del feeling e dell’interesse reciproco, Davide avrà portato Beatrice nuovamente in esterna? Nell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, il 25enne tronista pugliese dovrebbe tornare ad accomodarsi al centro dello studio. Di fronte a lui si siederà nuovamente Beatrice che si è già dichiarata o Camilla che, invece, non ha ancora deciso se continuare il proprio percorso con Davide o con Gianluca?

DAVIDE DONADEI ELIMINA SELENE?

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Davide Donadei potrebbe affrontare la questione Selene. La corteggiatrice che non si era ancora dichiarata, è già stata eliminata da Gianluca De Matteis che, però, ha ammesso di non essere interessato a lei. Cosa farà Davide? Il tronista deciderà di tenerla nonostante l’interesse che Nicola Vivarelli ha dimostrato nei suoi confronti? Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo Delle News, Selene, nel corso della puntata, sentendosi sott’accusa, lascerà lo studio. Sarà una scelta della corteggiatrice o di Davide che deciderà di eliminarla definitivamente dalle sue corteggiatrici? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo. Nel frattempo, il web tifa già per Beatrice che, con la sua semplicità, ha conquistato tutti.



