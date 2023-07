Davide e Alessia, dopo Temptation Island 2023 pronti al matrimonio?/ Il web insorge: “Siete falsi!”

Davide e Alessia, dai tradimenti alla “prova del 9” a Temptation Island 2023

Il ritorno di Temptation Island nel palinsesto televisivo è stato caratterizzato da un vero e proprio “boom” di ascolti. Il reality con al centro le coppie in crisi sta incollando al teleschermo milioni di spettatori e sui social quasi non si parla di altro. Tra opinioni, dibattiti, video virali e meme, il programma si è confermato ancora una volta tra i format che più riesce a riscuotere interesse e curiosità, complici anche le dinamiche – a tratti irriverenti – dei protagonisti.

Ale insulta la single Carmen a Temptation Island 2023/ La reazione della tentatrice in un video

Tra le coppie più discusse dell’attuale edizione di Temptation Island spiccano senza dubbio Davide e Alessia. La scelta di entrare nel programma è stata presa proprio dalla ragazza; dopo due anni di tradimenti, la situazione con il suo fidanzato sembrava essere giunta al capolinea dopo essere stata scoperta. Insieme hanno dunque tentato di riprendere le redini del rapporto partendo dal reality: “Io quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita” – ha spiegato Alessia, come riporta il sito Leggo – “Voglio capire se possiamo continuare insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Temptation Island 2023, pagelle della terza puntata/ Gabriela e Giuseppe addio tra le lacrime, ma...

Davide e Alessia, da Temptation Island 2023 all’altare: sui social scoppia la polemica

Il percorso di Davide e Alessia a Temptation Island si è concluso nella scorsa puntata con il falò di confronto chiesto dal ragazzo. Quest’ultimo non ha gradito diversi video dove la fidanzata sembrava particolarmente “attratta” dalle avances di un tentatore, arrivando dunque al fatidico confronto. A dispetto delle aspettative, i due hanno chiarito le incomprensioni uscendo dal programma mano nella mano provando ancora una volta a recuperare il rapporto. Per di più, come racconta Leggo, Davide e Alessia hanno annunciato di essere pronti al grande passo del matrimonio.

Gabriela e Giuseppe sono tornati insieme dopo Temptation Island 2023?/ Anticipazioni quarta puntata: Ale…

L’annuncio del matrimonio di Davide e Alessia dopo la partecipazione a Temptation Island – neanche a dirlo – ha generato un particolare dissenso da parte del popolo del web. Buona parte dei fan della trasmissione risultano scettici rispetto ai propositi nuziali della coppia, accusandoli addirittura di falsità. “Mi auguro un matrimonio perchè non vedo altra donna all’infuori di lei“, ha dichiarato Davide – come riporta Leggo – e subito sono partiti fiumi di meme ironici e accusatori nei confronti di Alessia e il suo fidanzato. Chissà come andrà a finire e se veramente la coppia deciderà di compiere il grande passo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA