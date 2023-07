DAVIDE E ALESSIA CRISI A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui: “lei provoca il tentatore” e chiede falò di confronto

E’ il momento di Alessia e Davide a Temptation Island 2023. Davide viene chiamato nel pinnettu per vedere dei filmati sulla fidanzata Alessia che si è molto avvicinata al tentatore Davide. La ragazza gioca con Davide che paragona a Raoul Bova. Il fidanzato è molto deluso: “è evidente che lei provoca lui, si sono invertiti i ruoli, non sei venuta qui con l’intento che sei cambiata e vuoi farmi mettere una pietra sopra a tutto. Se lei non riesce a trattenersi nel provocare un altro davanti a tutta Italia e a tutte queste telecamere, non oso immaginare cosa farebbe senza. Ho un nervoso addosso che spaccherei tutto”.

Per Alessia è arrivato il momento di vedere i filmati in cui Davide si lamenta ancora: “vuole fare tanto l’intelligente, ha due lauree, ma non si vede da ste cose l’intelligenza”. La fidanzata reagisce alle parole di Davide: “ho studiato tantissimo per prendere le lauree, ho fatto sacrifici e quando lo dico non è per vantarmi”. Poi Alessia si sfoga con Francesca: “ha una capacità pazzesca di spegnermi, io non sono così”. Il peggio però deve ancora arrivare visto che il tentatore Davide invita Alessia ad uscire fuori. Quello che vede il fidanzato non è bello ed è pronto ad un falò di confronto immediato. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Alessia e Davide a Temptation Island 2023: divisi da un tradimento

Alessia e Davide sono una delle sette coppie della nuova edizione di Temptation Island 2023. Il reality show dei sentimenti ideato da Maria De Filippi è tornato dopo un anno di stop in prima serata su Canale 5 registrando un vero e proprio boom di ascolti. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Alessia e Davide. I due sono fidanzati da 11 anni, ma la loro storia d’amore conosce una frenata d’arresto quando Davide scopre il tradimento di Alessia con un uomo più grande. La ragazza sta cercando in tutti i modi di riconquistarlo e per questo motivo ha deciso di scrivere al programma per capire se il fidanzato può superare del tutto questo errore.

Durante la prima puntata è proprio Alessia a confessare il suo tradimento: “tre anni fa iniziano le prime discussioni, lui inizia a giudicarmi. Si è avvicinata una persona che mi guardava con occhi diversi dai suoi, non ho ceduto subito, è passato del tempo, ma ho ceduto. Quando Davide mi ha detto che sapeva di questa relazione mi è caduto il mondo addosso perchè sapevo che non mi avrebbe mai perdonato”.

Alessia e Davide a Temptation Island 2023: lei vicina a un tentatore

Alessia durante la prima puntata di Temptation Island 2023 ha aperto il suo cuore parlando del tradimento al fidanzato Davide. Il ragazzo per più di 1 anno e mezzo ha fatto finta di niente pur avendo scoperto il tradimento della compagna. Alessia ha cercato in tutti i modi di rimediare, ma ancora oggi sente che Davide la guarda con occhi diversi. “In questo ultimo anno da quando mi ha perdonata ho cercato subito di riconquistarlo, ma non ci sono riuscita, mi fa mancare tante cose. So che nella mia vita voglio una persona che mi fa sentire bene, ma attualmente non riesco a sapere con certezza se è Davide. Io ad oggi non so cosa provo” – sono i dubbi che attanagliano Alessia che all’interno dei villaggio dei tentatori si è avvicinata al tentatore Davide.

Il fidanzato non l’ha presa molta bene, anzi durante il falò si lascia andare ad affermazioni molto forti nei confronti della compagna: “è proprio una gatta morta, continua ancora ad apprezzare complimenti da uno sconosciuto. Dopo quello che mi ha fatto dovrebbe stare in un angoletto a piangere”. Una volta tornato nel villaggio si confida con tutti gli altri fidanzati rivelando :”lascia sempre queste frecciatine come se stesso flirtando. Secondo me lui le piace, se si baciano prendo e me ne vado”. Cosa succederà?

