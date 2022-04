Davide e Daniela, Uomini e Donne/ “Ci sono stati dei baci pesanti”. Tina ironizza

Puntata elettrizzante quella di Uomini e Donne del 4 aprile con Tina Cipollari grande protagonista. Dopo aver divertito il pubblico con le passerelle di Pinuccia e poi di Gemma Galgani sulle note di “Povero Gabbiano”, Tina Cipollari che ha anche discusso con Gianni Sperti, ha ironizzato sulla conoscenza tra Davide e Daniela. Maria De Filippi, chiamando al centro dello studio Davide e Daniela, nota immediatamente l’esperezzione non entusiasta di Tina.

“Non mi è piaciuta l’uscita dell’altra volta quando ha difeso Armando. Tu hai esordito dicendo che la ragazza non si deve sentire offesa da quello che ha detto Armando. Non ci siamo perchè sei quella che sottolinea molto la mancanza di rispetto da parte degli uomini e devi pretendere che tale rispetto lo abbiano anche le altre donne”, sbotta Tina che poi esorta la dama a non rivolgerle la parola.

Daniela e Davide, la conoscenza continua e Tina Cipollari ironizza

Al centro dello studio, Davide e Daniela spiegano di stare bene insieme. “La conoscenza procede molto bene. Daniela è una bella persona. Ha delle grandi qualità“, spiega Davide. “Tienitela stretta una donna così“, commenta la bionda opinionista che poi esorta anche il cavaliere a non parlare con lei soffermandosi sul suo rapporto con Daniela.

Il cavaliere, poi, spiega che, nel corso della serata ci sono stati dei “dei baci pesanti”. “Non ce lo aspettavamo da te Suor Daniela. Siamo veramente sbalorditi da questa confessione”, ironizza Tina. “Ma perchè?”, chiede Daniela. “Perchè nella sua testa è come se tu non potessi baciare. Ti chiama Suor Daniela”, conclude Maria De Filippi.

