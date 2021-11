Davide e Martina/ Un abbandono a Matrimonio a prima vista Italia o usciranno insieme?

Martina e Davide sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021: confermeranno la loro scelta oppure no? Tanti i dubbi che attanagliano una delle coppie dell’esperimento sociale trasmesso in prima serata su Real Time. La coppia sin dall’inizio del loro percorso nel programma ha dimostrato di avere un grandissima complicità. Proprio Davide parlando di Martina ha detto: “è tutto strano, ma un strano bello” con lo sposo che ha sottolineato – “adesso ho troppo paura del tutto perfetto”. Il viaggio di nozze ha mostrato una coppia affiatata e ben calibrata con Davide che è riuscito anche a far superare la paura della barca alla sua sposa.

Un grande gioco dell’amore tra Martina e Davide. A definirlo così è stato proprio lo sposo: “al momento è tutto un grande gioco, il gioco dell’amore. Il nostro per ora è un bel rapporto abbiamo una bella sintonia, remiamo nella stessa direzione”. Anche la sposa parlando dell’incontro con il marito ha sottolineato: “avevamo voglia di stare insieme, ci siamo cercati”.

Martina e Davide usciranno insieme da Matrimonio a Prima Vista Italia 2021?

Quale sarà il futuro di Martina e Davide di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021? Le ultime puntate hanno mostrato i primi segnali di incertezza da parte di Martina che, donna forte e dal carattere deciso, vuole avere sempre l’ultima parola su tutto. Davide, invece, ingenuo e sognatore, si è attaccato alle parole della moglie convinto che tra loro ci possa essere il lieto fine.

Invece, in realtà Martina ha stupito davvero tutti durante il momento della scelta. Chiamati a decidere del loro futuro insieme, la sposa ha chiesto di poter andare via lasciando così da solo il marito Davide. Una scena davvero molto triste, forse la più triste che Matrimonio a prima vista ci abbia regalato negli ultimi tre anni con lo sposo abbandonato dalla moglie!

