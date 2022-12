Chi è Davide, ex fidanzato di Jessica Morlacchi?/ Lei: “Fott*tene e tira dritto…”

Chi è Davide, l’ex fidanzato di Jessica Morlacchi

Un anno fa Jessica Morlacchi aveva presentato a tutti i fan il suo fidanzato Davide ma recentemente i due si sono lasciati. La cantante, che fa parte del cast del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone, aveva mostrato il suo fidanzato nel 2021, prima su Instagram attraverso una foto di coppia con descrizione: “Vi presento Davide…” e poi con un’intervista televisiva di coppia proprio nello studio di “Oggi è un altro giorno”.

Jessica Morlacchi: "Non denuncerò Memo Remigi"/ "Gli voglio bene come a un nonno"

Davide è un pasticcere e cioccolatiere, ha 29 anni mentre lei ne ha 35 e un anno fa la loro storia d’amore andava a gonfie vele, lui aveva dichiarato: “Sono molto innamorato ma ho conquistato soprattutto la famiglia di Jessica con i dolci. Mi hanno fatto innamorare i suoi occhi espressivi, per capirla ho bisogno di un suo sguardo non di parole. Dallo sguardo capisco se sta bene o se ha bisogno di qualcosa”. Lei invece si era innamorata della dolcezza di Davide: “Ero disillusa. Sono venuta a marzo, ho conosciuto Serena e parlando di tante cose le ho detto che dovevo trovare fidanzato. E’ buonissimo, ha un animo dolcissimo”.

Memo Remigi: "Chiedo scusa a Jessica Morlacchi"/ "Mi hanno licenziato in diretta tv"

Perché Jessica Morlacchi e Davide non stanno più insieme?

A dare la notizia della rottura tra Jessica Morlacchi e Davide è stata la conduttrice di “Oggi è un altro giorno” Serena Bortone. Mentre la conduttrice parlava del famoso “revenge dress” di Lady Diana (abito sexy indossato da Lady Diana dopo la rottura col principe Carlo), Jessica Morlacchi ha raccontato di aver avuto un revenge dress anche lei, un abito che ha indossato durante una cena con un ragazzo con cui si era lasciata.

Se l’informazione appare abbastanza vaga, sappiate che la conduttrice non ha dato spazio a fraintendimenti: “Posso dirlo? Qui siamo una famiglia e quindi lo dico: ‘Jessica si è lasciata’”. La notizia ha recato dispiacere ad alcuni fan e meno ad altri che adesso hanno campo libero con la bella cantante. A qualche settimana dall’accaduto, dopo la molestia in diretta televisiva a Jessica da parte del cantante 84enne Memo Remigi, molti sul web si sono chiesti se Davide si fosse arrabbiato o se lui e Jessica si fossero potuti riavvicinare ma al momento queste restano solo supposizioni e la cantante non lascia spazio a quello che è il suo mood attuale. Nella descrizione di uno dei suoi ultimi post su Instagram infatti, Jessica Morlacchi ha scritto: “Fott*tene e tira ditritto”.

Jessica Morlacchi si scaglia contro Selvaggia Lucarelli/ "Mestruata e con veleno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA