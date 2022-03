Davide Silvestri contro le donne della casa “Sono finte”/ “Io ho votato con il cuore”

Durante l’ultima diretta Alfonso Signorini ha annunciato a tutti i concorrenti un televoto flash con una doppia sentenza: un posto in finale e l’eliminazione dal reality. Date le premesse fatte dal conduttore molti concorrenti hanno votato non il loro preferito ma qualcuno a loro avrebbe fatto piacere vedere fuori dalla casa. Questo è stato soprattutto il caso di Manila Nazzaro che ha votato Soleil Sorge, anche se l’ex Miss Italia ha più volte ribadito di aver votato con il cuore, che ha perso la votazione contro Davide Silvestri che si è guadagnato un posto sicuro per la finale della prossima settimana.

L’attore dopo la puntata ha fatto il punto di quanto accaduto nella casa confessando all’amico di come molte donne siano contente della sua eliminazione: “Secondo me hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo, non è mica nata ieri. Non la votavano mai per la finale e adesso tutte l’hanno votata dicendo: Ho un ottimo rapporto con lei e si merita di arrivare”.

Davide Silvestri svela le intenzioni della sua nomination a Soleil Sorge

Anche Davide Silvestri ha votato Soleil Sorge, e nel corso della serata ha ammesso come il suo voto sia stato sincero nei suoi confronti, che però non ha visto la stessa sincerità nelle nomination di molte altre concorrenti della casa: “Non le ho viste come positive. Magari le donne hanno pensato: Ok teniamocela buona tanto butta fuori Davide e così la teniamo buona con noi. Secondo me in ogni caso è stata una paracu*ata”.

Davide Silvestri ha anche ripetuto dopo la diretta di aver votato Soleil Sorge in maniera sincera ammettendo come se la sua votazione fosse stata in negativo avrebbe avuto sicuramente un altro nome da votare: “Mi sono detto: non se lo meriterebbe perché mi ha nominato due volte, però passo oltre e le regalo questa opportunità perché se la merita. L’ho fatto davvero con il cuore perché meritava la finale”.

