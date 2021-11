Davide Silvestri “scarica” Soleil Sorge/ “Fa la paladina della giustizia: non ha la verità!”

Il trio di amici formato da Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge a quanto pare ha iniziato a scricchiolare sempre di più. Lo dimostra il recente intervento dell’ex attore di Vivere, il quale confrontandosi con il collega nelle passate ore ha spiegato il suo punto di vista sull’influencer. “Ieri le ho dato un consiglio e le ho detto: tu non puoi dire sempre quello che pensi a tutti. Va bene, ma non significa che devi diventare falsa, ma il tuo pensiero tienitelo anche per te”, ha confidato Davide ad Alex.

A condividere il suo stesso pensiero è stato lo stesso Alex Belli, che lo ha anticipato sostenendo anche lui come in alcuni casi sia meglio per la giovane Vippona tenersi il suo pensiero per sé senza doverlo esprimere a tutti i costi. L’atteggiamento di Soleil, infatti, ha portato finora spesso e volentieri a delle liti o malumori all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Davide, in particolare, non riesce a comprendere perché dovrebbe per forza dire il suo punto di vista ed anzi, durante il suo sfogo, l’ha attaccata in modo critico: “Non fare la paladina della giustizia!”.

Davide e Alex Belli commentano l’atteggiamento di Soleil Sorge

A detta di Davide Silvestri, Soleil Sorge peccherebbe di eccessiva presunzione. Secondo l’attore, infatti, non occorre sempre dire a tutti ciò che si pensa in ogni momento: “Non è che sei la paladina della giustizia, tu non hai la verità!”, ha commentato, conversando con Alex Belli in camera da letto, in assenza ovviamente della diretta interessata.

Alex, di contro, nonostante gli ultimi battibecchi ed i dubbi espressi nei suoi confronti dalla stessa Sorge, ha ammesso: “Beh io la difenderò sempre, lo sai… però non è che dobbiamo difenderla per partito preso”. A detta di Belli, se la loro è vera amicizia allora occorre renderla partecipe del pensiero che hanno appena espresso. Davide ha quindi aggiunto di averlo già fatto: “Io ieri l’ho detto a lei, non agli altri”. Alex ha proseguito sostenendo che sarebbe il caso di spiegarle come poter evitare “di incespugliarsi” tutte le volte. I due attori, in realtà, sarebbero preoccupati proprio per la percezione che in tanti sia dentro che fuori la Casa del GF Vip avrebbero di Soleil, a causa del suo carattere spesso ingestibile.

