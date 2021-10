Davide Tagliapietra e Ian, ex compagno e figlio Mietta/ Lei: “il regalo più bello della vita”

Davide Tagliapietra e Ian sono rispettivamente l’ex compagno e il figlio Mietta, concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Dopo aver conquistato Il cantante mascherato lo scorso anno con la sua formidabile voce, Mietta si prepara anche a conquistare la pista di ballo di Ballando. Una carriera importante quella della cantante balzata al successo grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 1989 nella categoria Nuove Proposte con il brano “Canzoni”. Poi è tornato sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo per altri sette Festival tra cui ricordiamo la partecipazione con Amedeo Minghi sulle note di “Vattene Amore” conquistando il terzo posto tra i Big. Tralasciando la sua vita professionale, la vita privata della cantante è segnata dalla lunga storia d’amore con il chitarrista Davide Tagliapietra.

Una storia durata tantissimi anni e suggellata anche dalla nascita di un figlio di nome Francesco Ian nato nel 2010 ha avuto un figlio. Purtroppo la storia con Davide Tagliapietra, figlio di Aldo Tagliapietra (frontman del gruppo Le Orme), è naufragata e dopo diversi anni di singletudine oggi la bella cantante non nasconde di essere nuovamente innamorata.

Mietta innamorata dopo Davide Tagliapietra

“C’è una storia in costruzione, sono da poco entrata in una love story”. Con queste parole Mietta ha parlato della sua vita sentimentale dopo la fine della relazione con Davide Tagliapietra. Non è dato sapere chi sia il fortunato, visto che la cantante di “Vattene Amore” è molto attenta alla sua privacy e predilige vivere la sua via privata ben lontana dai riflettori del mondo del gossip. “Sto con una persona, un uomo che mi piace molto e vediamo ciò che succede” – ha aggiunto l’interprete ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone a cui ha rivelato – “lui non è di Milano, non fa parte del mio mondo ma abbiamo molte affinità”.

A parte l’amore con questo nuovo misterioso uomo, nella vita di Mietta c’è una persona importantissima: il figlio Francesco Ian nato dall’amore con l’ex compagno Davide Tagliapietra. Intervistata da Verissimo, la cantante ha parlato così del figlio: “è la mia fotocopia, mi emoziona moltissimo nonostante siano passati tanti anni, quando mi chiama ‘mamma’. Credo sia uno dei regali più importanti che mi siano stati donati, il più bello della mia vita”.



