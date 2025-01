Come sappiamo, Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello. Durante la ventiduesima puntata del reality di Canale 5 la modella ha dovuto abbandonare i coinquilini dopo che la scorsa settimana era finita dritta in nomination per via delle sue azioni violente contro Jessica Morlacchi (la quale si è poi auto-eliminata). La brasiliana è finita dritta al televoto con Shaila Gatta, per un duello finale clamoroso e un gesto scioccante dell’ex velina che si è subito messa a twerkare davanti a tutti con un rimprovero di Alfonso Signorini.

Una volta uscita dal reality, Helena Prestes si è ritrovata a piangere per la commozione, ammettendo poi di aver vissuto una delle esperienze più belle della sua vita e di provare nostalgia per la casa. Ora la modella ha ripreso la sua vita e ha incontrato di nuovo i suoi affetti più cari come Nikita Pelizon ma soprattutto Dayane Mello che come lei è una fotomodella. Le due si conoscono infatti da moltissimo tempo e sono oggi molto amiche tanto che fuori dalla casa Dayane aveva anche dedicato a lei un tweet di incoraggiamento per quello che stava passando la sua amica.

Helena Prestes e Dayane Mello, le prime parole dedicate ad Alfonso Signorini fuori dal Grande Fratello

Nel corso della quindicesima puntata, Dayane Mello era entrata al Grande Fratello per dare una voce di supporto a Helena Prestes. All’epoca si era complimentata con lei per averla vista cresciuta e aveva ricordato i bei tempi di quando erano piccole e avevano solo 17 anni. Un periodo vissuto insieme con tutte le difficoltà della vita che si vivono in adolescenza. Non tutti sanno che Helena Prestes e Dayane Mello si sono conosciute in Chile quando entrambe avevano iniziato a fare le modelle da pochissimo.

Ebbene, dopo l’eliminazione di Helena Prestes, le due si sono incontrate e hanno filmato un video diventato virale in poco tempo. In ascensore hanno registrato una clip dove Dayane Mello ha lanciato una battuta imitando la brasiliana: “Alfonso…sono istanca!“. Immediatamente i social sono esplosi, felici di rivederle finalmente insieme di nuovo dopo tutto quello che è successo al Grande Fratello. La frase che ha ripetuto Dayane Mello si riferisce prevalentemente ai momenti in cui il conduttore le chiedeva come stava andando il rapporto tra lei e Zeudi Di Palma.