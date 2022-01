Dayane Mello e l’amicizia con Soleil Sorge/ “Siamo fatte l’una per l’altra”

Dayane Mello rientra nella casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa all’amica Soleil Sorge. Non è ancora stata ufficializzata la cosa, ma quasi sicuramente la ex concorrente della scorsa edizione del reality show di Canale 5 è pronta a tornare nella casa di Cinecittà per salutare l’amica Soleil Sorge. Proprio in questi giorni sui social la Mello ha risposto ad una domanda di un fan che le ha chiesto se sentisse la mancanza di Soleil. Una domanda semplice e diretta a cui la Mello ha risposto dicendo: “mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra”.

Una bellissima amicizia quella nata tra le due che si sono conosciute durante l’ultima edizione di Pechino Express, dove hanno partecipato in coppia. Soleil e Dayane, infatti, hanno vissuto una bellissima esperienza di viaggio in Oriente dove hanno cercato di arrivare fino alla fase finale del game show. Complice questa ‘convivenza forzata’, le due si sono conosciute meglio diventando grandi amiche.

Dayane Mello e Soleil Sorge: amiche per la pelle

Dayane Mello e Soleil Sorge sono amiche. In pochi erano a conoscenza della cosa, ma le due influencer sono l’una la spalla dell’altra. Lo scorso anno, infatti, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sempre sostenuto e difeso l’amica Dayane impegnata come concorrente nella casa del GF VIP. Quest’anno Dayane sta facendo lo stesso, anzi è pronta a varcare la famosissima porta rossa proprio per fare una bellissima sorpresa alla sua amica.

Chissà come reagirà Soleil all’arrivo di Dayane all’interno della casa. Una sorpresa che arriva in una settimana importante, visto che la Sorge è attualmente al televoto. Un momento sicuramente emozionante e che renderà felici i tantissimi fan delle due che non perdono occasione per sostenerle sui social!

