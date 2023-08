Dayane Mello, gli scatti al matrimonio del padre con la nuova compagna/ La cerimonia sul lago di Garda

Dayane Mello, dal quarto posto al Grande Fratello Vip al successo sui social

Dayane Mello è stata forse uno dei personaggi più rappresentativi delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. Il suo percorso nel reality risale al 2020 e culminò con il quarto posto che mise in evidenza il grande seguito guadagnato nel corso dell’esperienza. Dopo l’avventura nella Casa più spiata d’Italia non è stata particolarmente presente nel panorama televisivo; l’ultimo progetto risale allo scorso anno con Pupa Party, al fianco di Andrea Dianetti.

Dayane Mello e il calciatore Serie A Vincenzo Millico stanno insieme?/ Gli indizi social

Seppur lontana dal contesto televisivo, sui social Dayane Mello continua destare la curiosità e l’attenzione dei fan. Spesso e volentieri condivide con la propria community momenti di quotidianità ed esperienze felici, come ad esempio accaduto di recente. Come riportato da Il Vicolo delle News, la modella di origini brasiliane è stata raggiunta in Italia da suo padre, Vlademir, e dalla sua compagna.

Dayane Mello: il nuovo amore é l'ex di Delia Duran/ Il particolare che inchioda l'ex GFvip 5

Dayane Mello, le immagini del matrimonio del padre Vlademir sul lago di Garda

L’arrivo in Italia del padre di Dayane Mello è stato condito non solo dall’incontro con la figlia, ma da un lieto evento ancor più significativo. Vlademir ha infatti scelto il lago di Garda per convolare a nozze con la sua attuale compagna. La cerimonia si è infatti tenuta presso una chiesa in prossimità del luogo, al netto di pochi e intimi invitati. Erano ovviamente presenti la modella brasiliana, sua figlia Sofia e Giuliano. Inoltre – racconta il portale – tra gli invitati c’erano anche Simona e Attilio, genitori dell’ex compagno di Dayane Mello: Stefano Sala.

Dayane Mello: "Rosalinda Cannavò? Andrea Zenga ci ha fatte separare"/ "Quello lì..."

Come anticipato, la cerimonia nuziale tra il padre di Dayane Mello e la sua attuale compagna – tenutasi presso il lago di Garda – è stata particolarmente intima e dedicata solo agli invitati più stretti. E’ stata però la modella di origini brasiliane a documentare la gioia del lieto evento con una serie di scatti sui social. Dalle foto si evince tutta la felicità per il grande evento, al netto dell’eleganza degli outfit e della bellezza del luogo prescelto per il matrimonio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA