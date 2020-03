Dayane Mello in Turchia, Dandolo: “vergogna”/ “Tua figlia in zona rossa e tu…”

Alberto Dandolo si scaglia contro Dayane Mello sui social. La modella brasiliana, concorrente di Pechino Express 2020, su Instagram, ha pubblicato una foto scattata in un bar della Turchia dove si trova attualmente. Uno scatto che non è stato gradito dal giornalista che ha lasciato prima un commento durissimo sotto la foto e poi ha pubblicato un post contro la Mello. “Ciao cara, sono Alberto Dandolo e faccio il giornalista. Credo che postare una tua foto in un bar turco (che ci fai lì? Lavoro? Quale?) nei giorni in cui la patria di tua figlia non può nemmeno più spostarsi dalla cucina alla sala e che sta vivendo uno dei momenti più atroci della sua storia, è vergognoso“, ha scritto Dandolo. La modella non ha risposto direttamente, ma taggando una sua fan che ha criticato il commento del giornalista ha scritto: “esatto, fa pena”.

DAYANE MELLO, ALBERTO DANDOLO ATTACCA SUI SOCIAL: “DOVRESTI SOLO VERGOGNARTI”

Alberto Dandolo non ci sta e di fronte ad una foto in cui Dayane Mello è serena mentre beve un caffè in un bar della Turchia, attacca su Instagram. Il giornalista ha pubblicato sul proprio profilo la foto in questione e il suo commento come vi abbiamo raccontato sopra aggiungendo un’ulteriore opinione. Il giornalista condanna l’atteggiamento della modella che, in Italia, ha trovato il successo e l’amore di Stefano Sala, il modello da cui ha avuto la figlia Sofia. Tra i due la storia è finita e la bambina è rimasta con il padre. La piccola, attualmente, come tutti gli italiani, si trova in quarantena per il coronavirus e Dandolo punta il dito contro Dayane, rea di aver lasciato l’Italia. “Dovresti solo vergognarti. Ma se avessi la capacità di farlo non avresti postato questa foto. Mi vergogno io come italiano ad averti concesso il privilegio di mettere piede sulla mia terra. Beviti pure al bar il tuo caffè nel tuo break di lavoro“, scrive il giornalista.





