Dayane Mello, perchè non ha abbandonato il Grande Fratello Vip?/ “Mio fratello Juliano mi ha detto che…”

“Oggi pomeriggio Dayane è uscita temporaneamente dalla Casa per motivi personali”, si legge nel tweet pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del Grande Fratello proprio poco prima della diretta in onda questa sera. Non si sa al momento la reale motivazione per la quale la Mello abbia deciso nuovamente di lasciare la Casa, fatto sta che questa sera sarà per lei una puntata diversa, strana e sicuramente triste.

Eppure, proprio poco prima di lasciare nuovamente la Casa temporaneamente, Dayane si è lasciata andare ad una riflessione sulla sua permanenza nella Casa. In giardino, chiacchierando con Adua Del Vesco, la brasiliana ha ammesso che suo fratello Juliano l’ha spronata a rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip proprio per suo fratello Lucas.

Dayane Mello e lo sfogo con Adua: “Mio fratello Juliano mi ha detto che…”

“Mi sento un po’ in colpa ma Juliano mi ha detto di non mollare perchè Lucas voleva che andassi avanti”, ha ammesso Dayane Mello proprio poche ore fa. La telefonata con Juliano, avvenuta poco dopo aver ricevuto la notizia della morte di suo fratello minore Lucas, è servita alla concorrente per ritrovare un po’ di forza ma anche per sfogarsi. È stato, infine, proprio lui a dirle di rimanere fino alla fine, di farsi forza perché è ciò che avrebbe voluto il loro fratello minore. E di questo argomento così toccante e delicato si parlerà proprio con Alfonso Signorini questa sera, su Canale 5, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip.

Dayane: "Mi sento un po' in colpa ma Juliano mi ha detto di non mollare perchè Lucas voleva che andassi avanti"





