Dayane Mello/ Piange per sua figlia Sofia e litiga con Adua: “Troppi drammi!”

Dayane Mello piange per la figlia Sofia

Dayane Mello vive sempre al massimo e, nonostante siano passati ormai oltre quattro mesi dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020, continua a fare il bello e il cattivo tempo a Cinecittà. Anche in questi giorni ha combinato di tutto a cominciare da una vera e propria crisi dovuta alla nostalgia della sua bambina, la piccola Sofia. Dayane ha pianto tanto consolata da Dayane Mello e dalle sue compagne di avventura ammettendo che ormai da mesi non vedeva sua figlia ancora prima che il programma iniziasse e che quindi sono ormai otto mesi che non vede la sua bambina. Il momento down è durato poco visto che, già qualche ore dopo, la bella modella ha puntato il dito contro Tommaso Zorzi, il suo vero rivale in questa storia. Dayane accusa l’influencer di sentirsi l’unico perfetto e quello senza peccato tanto da poter giudicare tutti gli altri concorrenti della casa ma proprio Adua che la ascolta e la sostiene è finita di nuovo nel suo mirino.

Nuova lite con Adua del Vesco: “Troppi drammi!”

Al Grande Fratello Vip 2020 è di nuovo arrivato il momento per loro di discutere. Durante il gioco dell’abbraccio, Adua del Vesco si è accorta che Maria Teresa sarebbe di nuovo rimasta sola perdendo e così ha deciso di lasciare Dayane Mello per andare dalla conduttrice. A quel punto la brasiliana ha dato di matto continuando a sottolineare il comportamento scorretto dell’amica che ha lasciato il tavolo ed è andata via stanca di questi continui drammi che lei crea solo per fare un po’ di scompiglio in casa.

A consolarla ci ha pensato proprio Maria Teresa Ruta che ha accolto la sua riflessione sulla mancanza di voglia di discutere e affermando, a sua volta, che ormai in casa tutti sono stanchi del comportamento di Dayane Mello ed è per questo che nessuno discute più con lei e non perché non ce ne siano i motivi. Come si chiuderà la loro settimana con il televoto di questa sera che vedrà le due amiche allo scontro con Giulia Salemi e Stefania Orlando?



© RIPRODUZIONE RISERVATA