Dazn, nuovo spot 2023 sul wc/ Video, Damascelli “dovrebbe chiudersi nella toilette”

E’ stato pubblicato il nuovo spot di Dazn in vista della stagione di Serie A 2022-2023. Si tratta di un commercial davvero creativo, ironico e divertente, in cui appaiono alcuni personaggi noti, a cominciare dal grandissimo attore comico Diego Abatantuono, che seduto presso un tavolino in piazza Alberica a Carrara, annuncia: «Viviamoci un’altra stagione e con lei tutte le nostre tradizioni…». Per spingere la campagna abbonamenti, la piattaforma di video streaming londinese ha chiamato anche Marcello Lippi, indimenticabile commissario tecnico della nazionale campione del mondo 2006, ma anche Bruno Pizzul, storico cronista della Rai.

Calciomercato Milan news/ Non solo Ziyech, torna di moda il nome Berardi

Ma fra le tante scene a stupire, come riferisce Il Giornale, è quella di un giovane che sta facendo i suoi bisogni in bagno, interrotto però dalle voci della telecronaca della partita: il tifoso si alza i pantaloni e corre frettolosamente in salotto per vedere il gol. “Idea davvero creativa – commenta il noto giornalista sportivo Tony Damascelli per Il Giornale – però, visto quello che capita a molti utenti, sarebbe stato più opportuno concludere lo spot proprio in toilette”, con riferimento ai noti problemi di ricezione della piattaforma Dazn.

Calciomercato Inter news/ Skriniar in bilico, Pinamonti tra Salernitana ed Atalanta

DAZN, NUOVO SPOT 2022-2023: SUL SET ANCHE DILETTA LEOTTA E GIORGIA ROSSI

L’azienda ha promosso comunque grandi novità in vista della stagione che comincerà il prossimo 13 agosto, con la speranza ovviamente che le fastidiosi interruzioni dovute ad un segnale tutt’altro che stabile siano solamente un triste ricordo.

Tornando allo spot di Dazn, lo stesso è stato girato ai primi di luglio, soltanto poche settimane fa, e al di là dell’ironia di Damascelli appare davvero ben riuscito e dinamico, grazie anche alla presenza dei personaggi famosi elencati sopra. Sul set anche le splendide Diletta Leotta e Giorgia Rossi, volti di punta di Dazn, oltre al resto dei telecronisti più famosi come Pierluigi Pardo e Marco Cattaneo. Una piazza toscana, ultima curiosità, era già stata teatro di uno spot per il calcio, precisamente molti anni fa, a Lucca (in piazza Anfieteatro), per il lancio di Tele+, antenata di Sky.

Probabili formazioni Lazio Genoa/ Info streaming video e tv, le scelte di Sarri













© RIPRODUZIONE RISERVATA