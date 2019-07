De Ligt alla Juventus/ Giocatore oggi a Torino, clausola da 150 milioni di euro

De Ligt è un nuovo giocatore della Juventus. Manca ancora l’ufficialità ma di fatto la firma rappresenta l’ultimo step prima dello sbarco definitivo in bianconero del centrale di difesa dell’Ajax e della nazionale olandese. I lancieri e la Vecchia Signora hanno concluso l’accordo nella giornata di ieri, con i campioni d’Italia in carica che verseranno nelle casse orange 70 milioni di euro con l’aggiunta di cinque di bonus. Al classe 1999, invece, andrà un ingaggio da 7.5 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni, che con i bonus potrebbero lievitare fino ad un massimo di 12. Inoltre, lo stesso giocatore ha sottoscritto una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, praticamente il doppio rispetto alla cifra spesa dalla Juventus: in caso di “scippo”, quindi, in corso Galileo Ferraris potrebbero registrare una grandiosa plusvalenza. Che tutto sia ormai definito lo si capisce anche dalle notizie riportate stamane da tutti i principali quotidiani sportivi, che vogliono De Ligt pronto allo sbarco a Torino.

DE LIGT ALLA JUVENTUS, GIOCATORE OGGI A TORINO

Il ragazzo dovrebbe arrivare, con un jet privato, oggi pomeriggio in Italia o al più tardi in serata, mentre domani mattina, martedì 16 luglio, si sottoporrà alle rituali visite mediche e firmerà il contratto. A poco più di un anno esatto dal colpo del secolo firmato Cristiano Ronaldo, la Juventus mette a segno un altro affare da urlo, confermando di fatto di essere la squadra da battere in Serie A, pressoché inarrivabile per tutte le altre, a cominciare dal Napoli, la “prima delle altre”. Con l’acquisto di De Ligt la società bianconera rinnova per l’ennesima volta la sua sfida nei confronti della Champions League, senza dimenticarsi degli acquisti a costo zero dei due ottimi centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, ma anche del ritorno di Gigi Buffon, dell’interessante difensore centrale Demiral proveniente dal Sassuolo, e infine di Pellegrini (Roma) e Romero (Genoa).

