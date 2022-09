Deadpool 3 annunciato/ Sorpresa Hugh Jackman: tornerà ad essere Wolverine

Deadpool 3 è stato ufficialmente annunciato da parte di Ryan Reynolds, l’attore americano che interpreta proprio il supereroe Marvel nell’irriverente pellicola cinematografica. La grande novità e che nel nuovo film ci sarà un ritorno inatteso per quanto riguarda il mondo di Stan Lee, ovvero Wolverine. Uno dei personaggi di spicco degli X Man farà il suo ritorno in un film Marvel con la presenza di Jugh Jackman, il noto attore che ha sempre interpretato il ruolo di Logan nei vari lungometraggi.

A rivelarlo, come detto sopra, è stato Ryan Reynolds attraverso un video pubblicato su Twitter che nelle ultime ore è divenuto ovviamente virale, e che ha fatto sapere che Deadpool 3 farà la comparsa al cinema il 6 settembre del 2024, fra poco meno di due anni. Nel video, il marito di Blake Lively ha esternato le difficoltà riscontrate nel trovare nuove idee per il futuro capitolo di Deadpool, e mentre stava chiacchierando si è visto chiaramente passare proprio Hugh Jackman che risponde con un “Si va bene”, alla domanda precisa «Ehi, Hugh, ti va di interpretare un’altra volta Wolverine?».

DEADPOOL 3 ANNUNCIATO DA RYAN REYNOLDS: COSA SAPPIAMO

Hugh Jackman ha vestito i panni di Wolverine per la prima volta in X-Men, pellicola datata 2000, per poi riprendere il ruolo nei numerosi sequel successivi e in tre film incentrati sul personaggio, fra cui l’ultimo, leggasi Logan – The Wolverine, diretto da James Mangold e uscito nel 2017.

Dopo l’apparizione di cinque anni fa sembrava che Hugh Jacman avesse deciso di svestire i panni del supereroe con le lame, anche per via dell’acquisizione da parte di Walt Disney della 20th Century Fox, fino appunto alla sorpresa delle scorse ore. Al momento comunque su Deadpool 3 si sa ben poco, a cominciare dal regista, ancora sconosciuto, passando per la trama, assolutamente inedita. In ogni caso come confermato da Kevin Feige, il nuovo film farà parte del Marvel Cinematic Universe.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022













