Debora Ergas e Ciro, Azzurra De Lollis figli Sandra Milo/ “Mai aiutata nella crescita dei miei figli”

Sandra Milo e l’amore per i figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis

Debora Ergas e Ciro sono i fratelli di Azzurra De Lollis, la figlia di Sandra Milo. A distanza di pochi mesi dalla morte della musa di Fellini, la figlia ricorda l’amata mamma nel programma condotto da Silvia Toffanin. Diva senza tempo, Sandra Milo si è sposata quattro volte e ha avuto tre figli nati dall’amore con il produttore greco Moris Ergas e con Ottavio Lollis. Una vita che ha ampiamente dedicato ai suoi amatissimi figli senza l’aiuto di nessuno come raccontò in una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair: “nessuno mi ha mai aiutato né economicamente né moralmente a crescere i figli. Mai passati gli alimenti”. Proprio a Verissimo, l’attrice parlava con grande amore ed emozione dei suoi figli: “il pensiero che ho è che voglio vivere tanto per stare vicina ai miei figli. Penso loro abbiano bisogno di me. È terribile sentirsi inutili. Quando invece lo sei, senti che la tua vita ha un vero senso, ti senti forte, riesci a fare anche cose apparentemente impossibili. Penso sia questo il senso della vita”.

I tre figli di Sandra Milo sono stati tanto amati. La prima figlia è Debora Ergas e lavora come inviata de La Vita in Diretta su Rai1. Proprio la mamma parlava così della figlia: “Debora ha sempre saputo quello che voleva, ma quello che mi piace di lei è la sua grande onestà intellettuale perché lei è una giornalista, ma non si limita a raccontare, ma ascolta e s’informa”.

Sandra Milo e i figli Ciro e Azzurra De Lollis

Ciro e Azzurra De Lollis sono i secondi figli nati in seconde nozze con Ottavio De Lollis. Il figlio Ciro è balzato alla fama e popolarità per via di uno scherzo di cattivissimo gusto fatto alla mamma durante il programma “L’amore è una cosa meravigliosa”. Una telespettatrice via telefono disse alla Milo che il figlio era stato coinvolto in un incidente stradale con l’attrice che in preda al panico cominciò ad urlare il nome del figlio lasciando lo studio. A distanza di anni la Milo, ospite del programma radiofonico I Lunatici, raccontò: “fu scoperto che a fare quella telefonata era una donna che lavorava in via del Corso. La telefonata arrivò da un ufficio dove lavoravano ventisei donne. Tutte negarono. Ho pensato che quello scherzo fu fatto da una donna che viveva all’oscuro, che mai è riuscita ad affacciarsi alle luci della ribalta e per una volta ha pensato di sentirsi potente, di scombinare l’ordine delle cose. Non sono mai riuscita ad odiarla, ho cercato di capire la sua voglia di essere protagonista per una volta”.

Infine c’è Azzurra che ha seguito le orme della mamma lavorando come attrice. Le due hanno anche lavorato insieme: nel 2007, infatti, hanno recitato nel film “Nel Cuore di Una Vita”. La nascita di Azzurra è stata difficile; proprio la Milo dalle pagine di Sette raccontò: “mia figlia Azzurra è nata di sette mesi. Nasce viva, e muore subito. La dichiarano morta. Chiudono questa creatura piccolissima in una copertina, lo ricordo bene. Dopodiché arriva una suora, Suor Costantina che chiede al professore di darle la bambina, lui la caccia, lei rimane, finché il professore non gliela dà. In una stanza, Suor Costantina pratica la respirazione bocca a bocca, il massaggio cardiaco. E prega. Prega Madre Maria Pia Mastena. Prega, prega, senonché la bambina ha un sussulto, piange”.











