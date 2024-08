Debora Pelamatti è conosciuta prettamente per essere la moglie di Max Pezzali, il cantante e fondatore degli 883. Una vita, quella di coppia, che è vissuta lontano dalle scene e dai gossip, ma dalle informazioni che si leggono in rete abbiamo tutte le notizie necessarie per ricostruire il rapporto d’amore che c’è tra Debora Pelamatti e Max Pezzali. Sono sposati dal 2019 e Debora è la seconda moglie del cantante, dopo la separazione da Martina Marinucci. I due si sarebbero sposati in grande segreto e ora conducono una vita placida e serena, nonostante gli impegni di Max Pezzali e i suoi concerti in lungo e in largo tra le arene d’Italia.

Contravvenendo a La regola dell’amico, prima di innamorarsi, Debora Pelamatti non aveva mai immaginato che Pezzali potesse diventare il grande amore della sua vita. Infatti, tra i due c’era una profonda amicizia che, solo in un secondo momento è diventata qualcosa dio più. Infatti, Debora Pelamatti prima di essere la seconda moglie di Max Pezzali era la sua amica e confidente più fidata.

Debora Pelamatti, chi è e cosa fa la moglie di Max Pezzali

La sua biografia racconta che Debora Pelamatti è originaria di Brescia e ha una laurea in Giurisprudenza. Ha una grande passione per la moda e su Instagram condivide gli scatti che raccontano la sua quotidianità con Max Pezzali. I due si sono conosciuti subito dopo il divorzio dell’artista con Martina, a cui il cantante è stato legato per otto anni e che gli ha regalato il figlio Hilo, nato nel 2008. Lei, inizialmente, era fidanzata con un uomo che pensava fosse quello della sua vita, ma poi ha scoperto un’amara verità: fu tradita dal compagno tanto da precipitare in un momento molto buio della sua vita.

“Pensavo di meritare di soffrire per quella che evidentemente era una causa superiore. Scoprii che aveva scritto a venti donne lo stesso messaggio”, ha raccontato in un’intervista a Il Corriere dello Sport. Non un semplice tradimento, ma Debora Pelamatti ha vissuto una vera e propria tragedia. Racconta che fu malmenata dal suo ex e fu costretta a correre in ospedale. La prima persona che ha chiamato è stato Max Pezzali. “Max mi confessa di essersi innamorato di me, ma di non essere disposto ad assistere a quello scempio che stavo facendo della mia vita, dice che non mi riconosce più e non vuole soffrire, che non mi avrebbe più risposto”, ha rivelato. Poi durante la notte della Befana i due mettono in chiaro la loro relazione.

Debora Pelamatti, età e che lavoro fa la moglie di Max Pezzali

Ha compiuto da poco 50 anni e di lavoro è un legale per un’azienda di cui, però, non si conosce il nome. Da un paio di anni ha cominciato a racimolare molti follower sul suo profilo Instagram, non solo pubblicato le foto dei suoi outfit, ma regalando ai fan attimi e scorci della vita privata con Pezzali. Anche con alcuni scatti dal dietro le quinte di uno dei suoi tanti concerti.