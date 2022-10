Deborah Compagnoni a Scherzi a Parte/ Vittima di finta truffa: conto salato da pagare

Deborah Compagnoni, immensa campionessa di sci, è finita fra le grinfie Scherzi a Parte. “Una cosa è certa – Enrico Papi introduce lo scherzo – una Deborah Compagnoni così non l’avete mai vista. Eravamo abituata a vederla sorridente sui podi quando negli anni ’90 ha vinto tutto. Volete sapere come abbiamo fatto da gattina delle negri a tigri dai denti a sciabola?”. Tutto inizia a maggio scorso, quando in un albergo lussuoso di Milano Deborah Compagnoni incontra un facoltoso uomo d’affari straniero, presentatole da Giulia, grande amica dell’ex sciatrice. Ad un certo punto quest’uomo propone alla campionessa un progetto davvero interessante, una sorta di Amazon che permette di dedicare parte dei ricavi in beneficenza.

Deborah Compagnoni, durante lo scherzo di Scherzi a Parte, appare molto interessata alla cosa e il misterioso affarista, per convincere ulteriormente la propria cliente dona 25mila euro “live” alla sua fondazione benefica, ‘Sciare per la vita’ firmando un assegno. Viene quindi organizzata una cena con dei finti imprenditori facoltosi in quel di Napoli, per raccogliere fondi sempre per la stessa fondazione: “Abbiamo raccolto 45mila euri!”, esclama entusiasta Sean, il facoltoso imprenditore straniero. I due si accordano per incontrarsi qualche giorno dopo a Treviso e consegnare l’assegno, ma nella sala meeting dell’albergo dove viene fissato l’appuntamento, l’ex atleta non troverà Sean: si presenta infatti il proprietario del locale dove si è tenuta la cena, assieme al suo avvocato.

DEBORAH COMPAGNONI A SCHERZI A PARTE: “CHE CATTIVONI!”

“Questa persona mi ha coinvolta in qualcosa che non era quello che mi era stato promosso”, ha cercato di discolparsi Deborah Compagnoni durante lo scherzo di Scherzi a Parte, dopo che le viene presentato un conto davvero salato per tre giorni di evento, fra cene, noleggio di attrezzatura varia e via discorrendo.

Ad un certo punto il gruppo si collega in video proprio con Sean, che mentre si sta gustando un buon bicchiere di vino da una sauna, dopo aver parlottato con la vittima dello scherzo, svela la verità: “Se non vuoi farlo a me almeno fallo al pubblico di Scherzi a parte quel sorriso”. “Che cattivoni che siete” ha chiosato la stessa sciatrice. Clicca qui per vedere il video di Deborah Compagnoni a Scherzi a Parte.

