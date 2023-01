Deborah Compagnoni, nuovo fidanzato per la campionessa?/ Chi è Michele Barbiero

Deborah Compagnoni: la campionessa ritrova il sorriso con una guida alpina

Deborah Compagnoni potrebbe aver trovato un nuovo amore: a lanciare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna, con degli scatti che la vedono di nuovo con il sorriso e in dolce compagnia. La sportiva è stata paparazzata a San Cassiano, in compagnia di Michele Barbiero. Stando alle poche informazioni reperibili, l’uomo sarebbe una guida alpina bellunese con la quale avrebbe una relazione già da diverso tempo.

La presunta nuova storia d’amore di Deborah Compagnoni, oltre agli scatti di Diva e Donna, era già stata al centro dei gossip. Non a caso, nelle scorse settimane anche il settimanale Chi aveva lanciato l’indiscrezione di una presunta relazione proprio con una guida alpina senza però poter rivelare l’identità. Due indizi fanno una prova, è dunque lecito pensare che l’ex sportiva possa aver trovato di nuovo l’amore dopo la separazione da Alessandro Benetton, matrimonio naufragato dopo ben 13 anni. Deborah Compagnoni è comunque sempre molto discreta in merito alla sua vita sentimentale; a dispetto dei numerosi rumors sul presunto flirt, non ha ancora accennato ad ufficializzare l’indiscrezione che la vede legata sentimentalmente a Michele Barbiero.

Deborah Compagnoni torna a sorridere: chi è il nuovo fidanzato Michele Barbiero

Deborah Compagnoni, come riportato dal settimanale Diva e Donna, sarebbe coinvolta in una nuova storia d’amore con protagonista una guida alpina di nome Michele Barbiero. La donna era single da 2 anni, precisamente dalla separazione con Alessandro Benetton avvenuta nel 2021. Con il noto imprenditore ha avuto tre figli: Angese, Luce e Tobia.

Michele Barbiero sarebbe dunque la nuova fiamma di Deborah Compagnoni, secondo i rumors lanciati prima dal settimanale Chi e poi da Diva e Donna, con tanto di scatti. L’uomo sarebbe stato fondamentale per la sportiva soprattutto in uno dei momenti più delicati della sua vita, ovvero dopo la tragica morte del fratello a causa di una valanga nel 2021. Sul conto di Michele Barbiero non sono reperibili particolari informazioni, se non riferiti alla sua attività professionale. L’uomo è una guida alpina di Belluno e le uniche curiosità sul suo conto si evincono dal profilo instagram, dove si descrive come una persona innamorata del mondo e in particolare della natura.

