Emiliano “quarantena per chi viene in Puglia da nord”/ Fuga coronavirus: il Decreto..

12 ore di caos assoluto tra la bozza del Decreto anti-coronavirus (che chiude la Lombardia e ben 14 province tra Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna), l’effettiva firma del Premier Conte e la mattinata di oggi: è successo di tutto, da ultimo l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano di imporre la quarantena contro chiunque venga dalle zone a rischio del nord “fuggendo” dal decreto. Proprio questa incredibile e assurda “fuga” si è vista nelle scorse ore e tuttora in corso da Milano e dai tanti centri del Nord “chiusi” con effetto immediato dal Dpcm governativo: la Puglia, ma anche la Calabria e la Sicilia stanno invitando tutti a non affollarsi verso il Sud Italia con il rischio ulteriore di spargere l’eventuale Covid-19 magari in incubazione asintomatico. «Ore 2.31, ho firmato l’ordinanza per obbligare alla quarantena chi arriva in Puglia dalla Lombardia e dalle 11 province del nord» scriveva il Governatore pugliese mentre in concomitanza il Premier Conte dichiarava con ufficialità le nuove misure del Decreto. È così che poi questa mattina lo stesso Emiliano ha scritto su Facebook un appello accorato a tutti i cittadini: «Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: Fermatevi e tornate indietro. Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus alla prossima fermata. Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l’entrata in vigore del decreto legge del Governo».

CORONAVIRUS, IL SUD IN ALLARME PER GLI ARRIVI DAL NORD

L’intento è chiaro: scappando, oltre che affollare con scene d’altri tempi (gente ammassata che non paga il biglietto per assicurarsi l’ultimo treno o pullman in direzione Sud) si rischia di diffondere il Coronavirus, motivo per cui tra l’altro sono state introdotte quelle misure così stringenti in quelle aree del Nord. Si parla di 10 milioni di persone “bloccate”, e la situazione è così se non peggio: questo non significa però la corsa al Sud per “evitare” la disposizione. Ancora Emiliano: «Non ho purtroppo il potere di bloccarvi, ma posso ordinarvi di comunicare il vostro arrivo ai medici di famiglia e di rimanere a casa in isolamento fiduciario per 14 giorni. Se volete evitare queste conseguenze, se siete in Lombardia o nelle altre province indicate, non tornate adesso in Puglia e se siete già in viaggio ritornate indietro. So cosa state provando. Ma dovete essere lucidi». Decisioni simili arrivano anche dalla Calabria dove la Governatrice Jole Santelli scrive sui social «Ritornare dal Nord in modo incontrollato mette in pericolo la nostra terra e gli affetti di tutti. Non fatelo. Fermatevi. L’esodo incontrollato porterà all’aumento esponenziale del contagio anche da noi. […] Sto firmando un’ordinanza urgente che dispone la quarantena obbligatoria per chi arriva dalle 14 province, un provvedimento per cui chiedo la collaborazione attiva dei sindaci, subito». Il problema è poi posto in essere dallo stesso Decreto visto che tra la bozza circolata e la stesura definitiva è comparsa una riga piuttosto “decisiva”: «E’ consentito il rientro verso la propria abitazione domicilio residenza». Ma ora chi lo fa si ritrova in quarantena, tanto in Puglia quanto in Calabria, e a breve potrebbe avvenire anche in Sicilia, Campania e Basilicata. Un Paese allo sbando, almeno in queste ultime folli e difficilissime 12 ore.

