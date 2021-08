Deddy dai flirt veri e presunti al tour/ Da Rosa a Martina Trinca, lui lascia parlare la sua musica

Deddy, “La Prima Estate”: la canzone romantica che fa cantare sulle spiagge

Può essere considerata davvero la sua “prima estate”, questa del 2021, la prima in cui i suoi pezzi sono ai posti più alti delle classifiche, e la prima in cui si è esibito su un palco, davanti a un pubblico vero e delirante (dopo aver vissuto l’esperienza del serale di Amici, fase finale del famosissimo talent show di Maria De Filippi). Lui è Deddy (Dennis Rizzi), il palco, con pubblico e applausi annessi, è quello del “Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021” e la sua canzone del momento si intitola, appunto “La Prima Estate”. “Trovarmi davanti a tutta quella gente che cantava con me le mie canzoni – ha detto il giovane cantante – è stata una cosa davvero emozionante”. L’artista torinese (appena ventenne) mantiene ancora la freschezza e la semplicità che lo avevano contraddistinto durante la fase pomeridiana di “Amici”.

L’ex fidanzata Rosa di Amici e quel flirt con Martina Trinca che gli era stato attribuito…

Nota a tutti i fan della trasmissione, la tenera storia d’amore vissuta con Rosa, bella ballerina, anch’essa concorrente della trasmissione guidata dalla “Maria nazionale”. Ma, una volta fuori dal programma storico di Canale 5, le cose non sono andate nella direzione sperata e i due ragazzi si sono lasciati. Per qualche tempo si vociferava ci fosse una relazione sentimentale tra Deddy e Martina Trinca, una famosa TikToker, seguita da migliaia di fan. Ma, dopo qualche tempo, la giovane si è decisa a parlare e, facendolo, come d’abitudine, sui social, ha smentito decisamente questa presunta relazione.

Il passato, non lontano, da barbiere e il successo inaspettato

Questo giovanissimo cantautore italiano si ritrova in classifica (ma soprattutto nelle orecchie e nei cuori dei suoi fan), oltre che con “La Prima Estate”, anche con le sue meno recenti “0 passi” e “Il cielo contromano“, usciti nel corso della sua permanenza ad “Amici”. Attualmente Deddy può contare sull’appoggio e l’affetto dei suoi circa 700mila followers. Ma, ciò nonostante, durante un’intervista rilasciata qualche giorno fa a “Tim Music”, ha dichiarato che ci sono ancora tante volte in cui “si sente solo” e il successo che lo sta travolgendo gli fa un po’ paura. Comprensibile per un ragazzo che solo fino a qualche mese fa faceva il barbiere e tutto quello che sta vivendo adesso sembrava essere un sogno irraggiungibile. D’altra parte, il cantante si impegna ad incoraggiare i nuovi talenti, perché, come è accaduto a lui stesso, i sogni spesso diventano realtà. Deddy, quindi, si prepara per una serie di concerti invernali che, a giudicare dai “sold out” già registrati, lasciano intuire un vero e proprio trionfo. Queste le date previste:

– Venerdì 10 e sabato 11 dicembre 2021, al Sin Studio di Roma;

– Sabato 18 e domenica 19 dicenbre 2021, ai Magazzini Generali di Milano.

Tutte le date, come detto, sono sold out. Un bel risultato, no?





