Delia Duran a Soleil Sorge complicità sospetta al GF VIP/ “Ti adoro. Posso dirtelo?”

Delia Duran e Soleil Sorge sono sempre più in sintonia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Uno scenario che, soltanto rivedendo le immagini dello scorso autunno, sembrava impossibile potesse concretizzarsi, con Alex Belli conteso dalle due donne. Adesso, incredibilmente, a poche settimane di distanza dall’ingresso nel reality show della 33enne venezuelana, il loro legame pare inscalfibile, tanto che nelle scorse ore, come riporta Biccy.it, Delia ha abbracciato la “rivale”, dicendo di essere felice che sia entrata nella sua vita.

DELIA DURAN, MOGLIE ALEX BELLI/ "Io non mi sento single, lei è condizionata!"

Queste le sue parole: “No, va beh, ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti adoro. Posso dirtelo davvero? Te lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro. Sì, inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose. Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo. Purtroppo sono stata in silenzio, qui non si può parlare, altrimenti le voci girano”.

Soleil, cos'è successo con Alex Belli al GF Vip?/ Sotto le coperte e non solo: "Noi…"

SOLEIL A DELIA: “MI FA PIACERE CHE CAPISCI SEMPRE DI PIÙ”

Nel prosieguo del dialogo tra Delia e Soleil, quest’ultima ha replicato alle parole della dolce metà di Alex Belli, dicendosi felice del fatto che la Duran riesca a capire sempre meglio e di più la situazione: “Magari non conoscendoti prima mi sei sembrata altro, però adesso è surreale il tutto. Capisco quello che hai percepito fuori, ma hai fatto bene a voler capire meglio”.

Parlando poi con Manila Nazzaro e Lulù, Delia – come si legge su Biccy.it – ha confessato che, nonostante tutte le problematiche avute, adesso lei si sente sempre più vicina a Soleil, in quanto “mi ha fatto vedere la sua parte più carina, simpatia e divertente. Quindi, io mi sono legata a quella parte di Soleil. Ho capito che lei ha una gemella cattivella e una buona e fragile. Lei ha questo modo di fare carino e simpatico che non conoscevo e ieri me l’ha mostrato. Con lei mi sono divertiva e abbiamo parlato. Magari in questi giorni approfondirò con lei delle cose. C’è stata sintonia tra me e lei. Ieri notte mi è piaciuta molto. Spero di avere sempre più rapporto con lei”.

Barù e Delia Duran, bacio al GF Vip/ Galeotta la festa in Love Boat "Stiamo giocando"

© RIPRODUZIONE RISERVATA