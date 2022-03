Manila Nazzaro torna a casa dopo GF Vip/ Emozionante abbraccio con i figli e Lorenzo

Dopo l’eliminazione in semifinale contro Barù, Manila Nazzaro è tornata a casa. Dopo aver passato gli ultimi mesi nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex Miss Italia ha potuto riabbracciare i suoi affetti: i figli e Lorenzo Amoruso, suo compagno. Manila è mamma di due ragazzi: Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, nato nel 2011. I due ragazzi, che oggi hanno 16 e 11 anni, sono legatissimi alla mamma, e lo dimostra la loro reazione non appena questa è tornata a casa, dopo l’addio al GF Vip.

Appena rientrata in casa, Manila ha subito riabbracciato Nicolas, il figlio più piccolo. Il bambino le è saltato in braccio e lei lo ha stretto a sé, non riuscendo a trattenere le lacrime. Così, mamma e figlio sono stati abbracciati per qualche minuto: tanto, infatti, il tempo da recuperare. Dopo aver salutato Nicolas, la Nazzaro è andata a fare una sorpresa a Francesco Pio. Il ragazzo, già a letto, è stato svegliato dalla mamma: stupito dal vederla, si è lasciato andare ad un tenero abbraccio. Tante le emozioni anche per l’incontro con Lorenzo Amoruso, suo compagno ormai da qualche anno. Sotto le note de “Il più grande spettacolo dopo il big bang”, i due si sono abbracciati forte.

Manila Nazzaro riabbraccia i figli dopo sei lunghi mesi

Dopo sei lunghissimi mesi all’interno della casa del GF Vip, Manila Nazzaro ha riabbracciato i suoi bambini, Nicolas e Francesco Pio, ai quali ha pensato tanto e a lungo mentre era all’interno del noto reality show. Una lontananza che si è fatta sentire e che ha portato l’ex Miss Italia a sciogliersi in un lunghissimo pianto non appena li ha riabbracciati. Eliminata con il 38% dei voti, Manila è tornata in studio, dove si è confrontata con Alfonso Signorini e con altri ex concorrenti, come Kabir, sul percorso fatto all’interno della casa. Dopo aver parlato brevemente di quanto accaduto in sei mesi di casa, Manila è corsa dai suoi affetti più cari: i suoi figli e Lorenzo.

All’uomo, infatti, la lega un rapporto solido e duraturo, che va avanti ormai da qualche anno. Nonostante la lontananza, sembra che l’amore tra i due non si sia affatto scalfito, come dimostra la reazione di ieri sera ma anche la sorpresa ricevuta al GF Vip nel giorno di San Valentino. Proprio in occasione della festa degli innamorati, Lorenzo Amoruso le aveva mandato un mazzo di rose e una dolce lettera.

