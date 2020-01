Delia Duran fidanzata di Alex Belli/ “Sposarci? Non è una priorità” (Non è la D’Urso)

Delia Duran ospite a “Live – non è la D’Urso“, il programma condotto da Barbara D’Urso e trasmesso domenica 19 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. La modella venezuelana sarà in studio con il compagno Alex Belli con cui sarà protagonista del momento “uno contro tutti” con gli sferati; cinque personaggi vip, nascosti dietro delle tuniche, sono pronti a fare delle domande alla coppia che abbiamo visto lo scorso settembre ha partecipato con successo alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Intanto, sfere a parte, le cose tra Alex e Delia procedono alla grande stando a quanto dichiarato al settimanale Chi. L’attore, infatti, ha raccontato di essere intenzionato a mettere su famiglia con la bella modella: “Sì, è il momento giusto. Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori”.

Delia Duran e Alex Belli: “Il matrimonio non è tra le nostre priorità”

Alex Belli e Delia Duran stanno seriamente pensando di allargare la famiglia. Presto i due potrebbero diventare genitori, ma per il momento il matrimonio non è ancora tra i progetti futuri. A rivelarlo è proprio l’attore: “conviviamo da tempo e stiamo bene. Il matrimonio non è tra le nostre priorità, anche se alle Seychelles è stato come vivere una di luna di miele in anticipo: il resort che ho scelto per scattare uno shooting pubblicitario, era pieno di coppie fresche di nozze”. La coppia ha anche raccontato come sia stata difficile l’esperienza televisiva di Temptation Island Vip dove hanno messo a rischio il loro amore: “abbiamo rischiato molto. Temptation è stata per entrambi un’esperienza dura perché si creano dinamiche forti, nel tuo inconscio costruisci cose che non esistono, i non detti inevitabilmente te li porti a casa”.

Delia Duran: “dopo Temptation Island mi sento più forte di prima” Una cosa è certa, l’esperienza di Temptation Island ha sicuramente cambiato la vita di Alex Belli e della compagna Delia Duran. Una volta uscita dal reality show dei sentimenti, campione di ascolti di Canale 5, la bellissima modella venezuelana ha rivelato: “mi sento più forte di prima, per me quest’esperienza è stata la dimostrazione dell’amore che provo per Alex: non c’è tentazione o provocazione che mi possono portare lontano dal nostro rapporto”. Non solo, la ragazza anche precisato di non aver visto nessun comportamento anomalo da parte del compagno: “in generale non mi ha dato fastidio niente, perché Alex non mi ha dato modo di vedere niente: ho visto solo un video nell’ultimo giorno, dove comunque – seppur in modo fine – ho sentito un po’ di gelosia e mi si è smosso qualcosa dentro, ma in realtà era solo una risposta ai tanti video che lui aveva visto di me”.

