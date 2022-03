“Delia Duran ha avuto storia con Gian Germano Giuliani”/ Retroscena “Berlusconi fan…”

Delia Duran avrebbe avuto una storia d’amore importante nel suo passato. A rivelarlo è stato il settimanale Oggi che ha svelato un retroscena interessante. Molto tempo fa Delia Duran avrebbe avuto una relazione con un importante imprenditore che l’avrebbe aiutata agli inizi della sua carriera: “Forse non tutti sanno che in passato Delia Duran ha vissuto una storia con il noto imprenditore di amari, Gian Germano Giuliani: fu proprio lui a sostenerla e ad aiutarla agli inizi della sua carriera…”. Di lui si sa poco, ma ci sarebbe del gossip che lo collega indirettamente a Stefano Bettarini. Al tempo Giuliani era sposato con Ilaria Iacono. Ma proprio Bettarini e Ilaria Iacono sono stati avvistati insieme in vacanza a Viareggio. Un’amicizia speciale quella tra Bettarini e Ilaria che avrebbe portato alla rottura tra l’imprenditore e la moglie.

Ma non è l’unico retroscena che riguarda la vita di Delia Duran. Il giornalista Alberto Dandolo ha anche scoperto che Delia Duran ha avuto un fan d’eccezione durante il suo percorso al Grande Fratello Vip. Si tratterebbe dell’ex premier Silvio Berlusconi: “Delia Duran può annoverare tra i suoi fan l’ex Premier Silvio Berlusconi, spettatore assiduo del reality show di Canale 5…”, si legge sul settimanale Oggi. La modella è stata sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ne è convinto anche Dandolo: “E’ stata una delle protagoniste, complice il triangolo con il compagno Alex Belli e la concorrente Soleil Sorge”.

Al termine della sua avventura al Grande Fratello Vip, Delia Duran ha potuto riabbracciare il marito Alex Belli. Mentre soggiornavano a Roma i due si sono dedicati ad una notte di fuoco ma hanno dovuto fare i conti con una sorpresa poco gradita. Il terzo incomodo a fare irruzione nel bel mezzo della serata di passione è stato proprio Stefano Corti che ha voluto fare uno scherzo alla coppia interrompendoli diverse volte fino all’alba. L’inviato de Le Iene ha dei dubbi troppo grandi per poter chiarirli il giorno dopo, così inizia a bussare alla porta dei due ex gieffini e a fare domande sul triangolo amoroso con Soleil Sorge. Alex Belli ha aperto la porta e ha spiegato all’inviato che l’ultimo dei suoi pensieri era Soleil: “Stasera l’ultimo dei miei pensieri è Soleil Sorge”. L’inviato è poi rimasto fuori la porta ad origliare quello che succedeva tra Delia Duran e Alex Belli: “Forte amore, forte… Dai! Sco*ami”, si è sentito, bussando di nuovo.

Alex Belli è di nuovo intervenuto e mostrando la moglie con indosso l’intimo e una vestaglia di pizzo ha detto: “Ma avete visto Delia? Alla fine siamo tornati all’amore di singletudine…questo è! Soleil? Non sta in questo hotel!”. Stefano Corti è stato poi sbattuto fuori dalla sorveglianza dell’albergo e dall’assistente di Alex. Nonostante questo, l’inviato riesce a intrufolarsi di nuovo nei corridoi, in cui rimbombano i loro gemiti di passione. Stefano Corti ha bussato nuovamente, ma stavolta ad aprire la porta è Delia che ha iniziato ad urlare: “Mi avete rotto i cog*ioni, che volete?“. A questo punto è intervenuto Belli dicendo: “Tutte le volte che inizio arrivate, tempismo perfetto. Sentivi urlare? Basta, sono sicurissimo della mia scelta. Non puoi entrare. E’ due mesi che non facciamo l’amore e tu vieni qui!”, ha risposto indispettito.











