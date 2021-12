Delia Duran, moglie Alex Belli reagisce alla dichiarazione d’amore per Soleil/ Scontro al GF VIP

Delia Duran non commenta l’evoluzione del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. La moglie dell’attore, dopo la sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip 2021 dove ha incontrato non solo il marito, ma anche Soleil Sorge stipulando la pace, su Instagram, non ha più pubblicato foto e video relativi alla situazione che stanno vivendo Alex e Soleil. Quest’ultimi, dopo il bacio che si sono scambiati nella rappresentazione della Turandot, non riescono a stare lontani.

Nonostante abbiano avuto le prime incomprensioni che li hanno portati a discutere, Alex e Soleil hanno ritrovato subito la pace lasciandosi andare a balli passionali, coccole e abbracci sotto le coperte. Alex ha anche ammesso di amare Soleil con tutte le sue sfaccettature. Dichiarazioni importanti che Delia, per ora, ha preferito non commentare sui social.

Alex Belli è diviso tra Delia Duran e Soleil Sorge. Durante il confronto nella casa del Grande Fratello Vip, l’attore ha rassicurato la moglie ribadendo di avere solo un rapporto d’amicizia con l’influencer. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato. Delia, dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi in cui è stata pizzicata insieme al modello Simone Bonaccorsi, non si è più espressa.

Il triangolo amoroso tra Alex, Delia e Soleil continua ad appassionare il pubblico. Questa sera, nel corso della nuova puntata del reality show, Alfonso Signorini affronterà nuovamente l’argomento per provare a fare chiarezza sui reali sentimenti di tutti i protagonisti. Ci sarà un ingresso a sorpresa di Delia o in casa arriverà un messaggio della Duran? Lo scopriremo nel corso della puntata.

