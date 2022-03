Delia Duran si tradisce “Io e Alex mai sposati”/ Adriana Volpe esulta “detto dal primo giorno!”

Delia Duran si apre sull’amore con Alex Belli, al Grande fratello vip 6

Si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso e nell’attesa, intanto, non mancano colpi di scena, con una rivelazione inaspettata di cui si rende protagonista Delia Duran, al grido di: “Io e Alex non siamo mai stati sposati”. In diretta al gioco dei vip, chiamata al confronto sui suoi avvicinamenti nella Casa a diversi coinquilini vip, tra cui in particolare quello con Barù, in parallelo alla liaison che vincola quest’ultimo alla pretendente Jessica Sélassié, rispetto alla sedicente promessa di nozze con Alex Belli, la bella venezuelana ammette così quanto sospettato da molti sui “promessi sposi”.

Da tempo gira voce che Alex e Delia non siano sposati, anche se in più occasioni, l’ormai ex gieffino e fotografo ha dimostrato il contrario definendo almeno in sostanza, pubblicamente, Delia come sua moglie, nel ruolo di protagonista del triangolo formato con Soleil Sorge fino al termine del suo secondo soggiorno nella Casa del Grande Fratello vip. E questa voce ora trova fondamento nella testimonianza di cui si fa portavoce la Duran, che è virale nel web quando ormai manca sempre meno alla finale del reality.

Gf vip 6, spunta la verità sulle nozze tra Delia Duran e Alex Belli: chi dubita della venezuelana

Nella sua rivelazione inaspettata, poi, Delia Duran rimarca le mancate nozze con Alex Belli, sostenendo che la loro promessa di nozze o meglio – come lei definisce- “preghiera familiare”, non ha un valore a livello formale. Una dichiarazione che lascia molti, tra i telespettatori del reality dei vip, di sasso, anche se non sorprende l’opinionista Adriana Volpe, che non a caso replica seccamente mettendo in dubbio, ancora una volta, la veridicità dei “promessi sposi” in tv: ” Io l’ho detto dal primo giorno!”.

Nel frattempo, avanza incontrastato il gioco di Delia Duran, che tra le mura della Casa del Grande Fratello vip (dove Lulù ha dato scandalo con Sophie, ndr) viene messa in discussione anche da Antonio Medugno. In un confronto vis à vis, il tiktoker accusa la venezuelana di non essere mai stata chiara con lui, illudendolo rispetto ad una possibile liaison fuori dalla Casa. Delia si difende, però, dichiarando che nel reality la sua priorità era quella di risolvere la crisi matrimoniale con Alex Belli innescata dalla “terza incomoda”, Soleil Sorge. E poi aggiunge, con toni intimisti, rivolgendosi al pretendente “toy-boy”: “Io ti ho detto che non volevo un rapporto amoroso con te qui dentro… Se Alex non fosse venuto qui, magari sì. Lo volevamo tutti e due, tu lo volevi ammettilo…”. Tutto questo, mentre l’occhio pubblico via social si divide sulla venezuelana, tra chi crede che lei sia un personaggio vero e chi invece la taccia di finzione in tv.

Che possa rivelarsi la venezuelana vincitrice del Grande Fratello vip 6? Staremo a vedere.



