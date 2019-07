Demiral super in Juventus-Inter/ Rigore e tackle: Milan e Roma spingono, ma Sarri..

Già contro il Tottenham si erano intraviste le tracce di un “piccolo” campione, ma dopo Juventus-Inter di ICC 2019 (conclusasi con la vittoria ai rigori proprio grazie al suo ultimo penalty decisivo), Merih Demiral è definitivamente un “caso”. Ci spieghiamo meglio, un “bel caso” per Sarri e Paratici si apre all’orizzonte con il teoricamente 5° difensore per importanza in rosa che rischia al momento di scalare posizioni lasciando in Rugani e lo stesso Bonucci non pochi “dubbi”. Scivolate provvidenziali, ottima tenuta fisica e impressionante capacità di recupero: il giovanissimo gioiello ex Sassuolo (classe ’98) ha stupito contro l’Inter, anche se va detto che in avanti orfani di Icardi e Lautaro (per ovvi motivi diversi, ndr) il compito non era poi così proibitivo. Ma colpisce di lui, paradossalmente più di De Ligt in questo primo Derby d’Italia dell’anno (va detto che il 19enne olandese è stato sfortunato sull’autogol) la tenuta mentale e la leadership nella migliore difesa al mondo. Chiellini, Bonucci, De Ligt, Rugani e solo all’ultimo posto vi sarebbe Demiral, ma dopo questo primissimo scorcio di stagione la Juventus potrebbe dover cambiare le gerarchi e a quel punto sulla graticola vi sarebbe Daniele Rugani non più certo di essere il primo rinforzo qualora Chiellini o Bonucci abbiano il raffreddore.

DEMIRAL RESTA ALLA JUVENTUS? MILAN E ROMA CI PROVANO..

Il turco entrando nella ripresa e firmando il rigore della vittoria contro l’Inter ha realmente impressionato: insuperabile in uno contro uno, ha salvato un gol praticamente fatto dopo un perfetto uno-due tra Sensi e Perisic. Sarri non può che essere soddisfatto del suo reparto difensivo: De Ligt, ancora un po’ timido in queste prime uscite, crescerà di certo alla distanza, Chiello e l’ex Milan restano la coppia titolarissima, ma Demiral cresce dietro di loro e potrebbe non essere più sul mercato come poteva essere fino a ieri. Milan e Roma non si arrendono con i rossoneri in particolare che vorrebbe assicurarsi l’ex Sassuolo per affiancarlo a Romagnoli in attesa che Caldara si riprenda dai continui infortuni. Non sarà facile anche perché il costo potrebbe crescere ancora nonostante i 15 milioni spesi da Paratici per strapparlo dal Mapei Stadium: al momento, Demiral resta un perno anche per il futuro della Juventus. Assieme al fenomeno olandese appena acquistato, Agnelli potrebbe aver trovato i veri eredi della BBC: ora potrebbe essere ancora più difficile per Maldini e Petrachi andare a strappare Demiral dal centro della difesa bianconera..

