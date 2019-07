Diretta Juventus Inter/ Streaming video Sportitalia: derby d’Italia nella ICC 2019

Juventus Inter si gioca alle ore 13:30 italiane di mercoledì 24 luglio: siamo in campo a Singapore per un’altra partita di International Champions Cup 2019. Il derby d’Italia ovviamente reca con sé motivazioni extra a prescindere dal contesto, ancor più in questa estate infuocata che è stata segnata dalla firma nerazzurra di Antonio Conte, che naturalmente per il mondo bianconero non ha bisogno di presentazioni. Dopo la vittoria sofferta contro il Lugano, la nuova creatura del tecnico salentino ha perso di misura contro il Manchester United e l’allenatore ha già tuonato in maniera piuttosto esplicita chiedendo rinforzi, in particolar modo offensivi; la Juventus ha giocato la prima amichevole estiva contro il Tottenham, dunque già su questo campo, e ha perso 2-3 mostrando qualche sprazzo della filosofia di Maurizio Sarri ma lasciando intendere di avere ancora molto da migliorare; sarà una sfida affascinante quella nella diretta di Juventus Inter, perché soprattutto i tifosi non ci terranno a perdere contro una rivale storica. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio noi possiamo valutare le probabili formazioni, analizzando le scelte dei due allenatori per i 90 minuti che scatteranno tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che tutta la International Champions Cup 2019 è su Sportitalia, e dunque la diretta tv di Juventus Inter non fa eccezione: l’appuntamento come sempre è con il canale 60 del televisore (l’emittente non fa più parte del bouquet Sky) e ci sarà anche la possibilità di seguire la partita anche con il servizio di diretta streaming video garantito dal sito www.sportitalia.com, naturalmente con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

E’ complicato stabilire quali possano essere le formazioni di Juventus Inter, ma possiamo comunque ipotizzare che entrambe scenderanno in campo con la squadra migliore possibile: potrebbe essere titolare De Ligt dopo lo spezzone di domenica, al suo fianco uno tra Bonucci e Demiral con Joao Cancelo nuovamente a sinistra e De Sciglio che agirà a destra. A centrocampo a fare compagnia a Pjanic potrebbero essere questa volta Rabiot e un giovane come Matheus Pereira o Nicolussi Caviglia, in alternativa nuovamente Emre Can con Bernardeschi nuovamente utilizzato da esterno nel tridente, con Higuain prima punta e Cristiano Ronaldo largo a sinistra. Il 3-5-2 dell’Inter avrà Ranocchia, De Vrij e Skriniar a protezione del portiere Handanovic; con Candreva e Politano possibili esterni di centrocampo, la zona nevralgica potrebbe presentare Barella nella sua prima da titolare in coppia con Brozovic, che agirebbe da regista, e Sensi che si occuperebbe dell’altra mezzala senza dimenticarsi di giocatori come Joao Mario e Gagliardini. Davanti, Conte deve ancora fare di necessità virtù: potrebbe avanzare Perisic a fare coppia con uno dei giovani convocati per la tournée, soprattutto Puscas e Longo potrebbero dire la loro in questa partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Juventus Inter di International Champions Cup 2019 indicano nella squadra bianconera quella favorita: il segno 1 che identifica la sua vittoria vale infatti 1,8 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo a 3,70 per l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – e a 3,90 volte la puntata per il segno 2, sul quale dovrete scommettere per il successo della formazione nerazzurra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA