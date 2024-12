Dennis – La minaccia di Natale, film su Italia 1 diretto da Ron Oliver

Martedì 31 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16:30, la commedia del 2007 dal titolo Dennis – La minaccia di Natale. Il film è il sequel di Dennis la minaccia (1993) e si ispira al celebre racconto natalizio Canto di Natale scritto da Charles Dickens. Alla regia il film maker Ron Oliver, al suo debutto sul grande schermo, mentre le musiche sono composte da Peter Allen, autore delle colonne sonore di Furia esplosiva (1994), The Barber (2001) e Pressed – Soldi pericolosi (2011).

Il piccolo Dennis è interpretato in questa occasione dall’attore statunitense Maxwell Perry Cotton, che aveva esordito in quello stesso anno con il personaggio di Cooper Whedon nella serie televisiva Brothers & Sisters – Segreti di famiglia. Al suo fianco l’attore Robert Wagner, candidato 4 volte ai Golden Globe per la serie televisiva Cuore e batticuore.

Nel cast Dennis – La minaccia di Natale anche Louise Fletcher, diventata famosa a livello internazionale grazie al ruolo di Mildred Ratched nel film Qualcuno volò sul nido del cuculo di Miloš Forman; Kim Schraner, interprete de La scuola più pazza del mondo (1995); infine George Newbern, volto di numerose serie televisive, tra cui Criminal Minds, Friends e Providence.

La trama del film Dennis – La minaccia di Natale: un viaggio interiore che cambia la vita

Dennis – La minaccia di Natale vede riprendere la storia del simpatico e birbante Dennis, un bambino dal carattere particolarmente vivace, deciso a portare lo spirito natalizio dal suo anziano e burbero vicino di casa, George Wilson.

L’uomo è la vittima preferita degli scherzi del protagonista ma, grazie all’aiuto dell’Angelo del Natale, quest’ultimo riuscirà a far breccia nel suo cuore, in un percorso emotivo nel Natale del passato, del presente e del futuro. È così che George ricorda quando anche lui era un bambino che amava combinare guai, così come il piccolo Dennis, ma si rende anche conto di come il suo odio per il Natale provochi una profonda sofferenza nella sua amata moglie, fino ad arrivare in un futuro in cui l’uomo è ormai completamente solo.

Al suo risveglio George decide di cambiare totalmente il suo atteggiamento verso la vita, condividendo la gioia per il Natale con tutti coloro che lo circondano.

Colto da questo nuovo spirito, l’uomo regalerà al suo piccolo amico anche un bicicletta, decidendo di cancellare per sempre i debiti che il bambino ha nei suoi confronti a causa dei danni causati nel tempo.