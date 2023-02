Depeche Mode, Ghosts Again/ Video, il nuovo singolo parla della vita dopo la morte

E’ disponibile da ieri, 9 febbraio, in versione digitale, e da oggi, in rotazione radiofonica, il nuovo singolo dei Depeche Mode “Ghosts Again”. Si tratta del primo brano estratto dal nuovo album della storica band britannica “Memento Mori”, in arrivo il prossimo 24 marzo su Columbia Records/Sony Music. La canzone ripercorre le tipiche sonorità del gruppo, a cominciare dalla voce inconfondibile del front man Dave Gahan, e dalla chitarra ipnotica di Martin Gore, e sarà eseguito in anteprima mondiale alla finalissima del Festival di Sanremo 2023, in programma domani sera.

Nel frattempo è stato pubblicato il videoclub ufficiale del brano, un video in bianco e nero diretto da Anton Corbijn, storico collaboratore del gruppo e in cui si vedono i Depeche Mode a New York con tanto di citazione de “Il settimo sigillo”, film iconico di Ingmar Bergman che metteva in scena la partita a scacchi con la morte incappucciata. In questo caso a giocare a scacchi sono i due artisti, incappucciati, da qui il nome “Memento mori”.

DEPECHE MODE GHOSTS AGAIN, DAVE GAHAN: “EQUILIBRIO FRA MALINCONIA E GIOIA”

“Per me, “Ghosts Again” cattura il perfetto equilibrio tra malinconia e gioia”, ha commentato Dave Gahan, mentre Martin Gore ha aggiunto: “Non capita spesso che ci ritroviamo a registrare un brano che poi non mi viene a noia quando lo ascolto. Sono felice all’idea di poterlo condividere con tutti”. Il nuovo brano si sofferma sulla vita dopo la morte, un tema che è divenuto pregnante nel gruppo dopo la scomparsa di Andy Fletcher, storico membro della band, avvenuta nel 2022.

In ogni caso Gahan ha fatto sapere che il brano è nato prima della triste dipartita di Fletcher, ma quest’ultimo non ha “mai avuto modo di ascoltare nulla, il che è davvero triste perché ci sono canzoni in questo disco in cui so che avrebbe detto, ‘Questa è la cosa migliore che abbiamo fatto da anni’. Posso sentirlo dire: ‘Tutte le canzoni devono per forza parlare della morte!!!”. Da marzo i Depeche Mode saranno impegnati in un tour mondiale che toccherà anche l’Italia con tre date a luglio fra Roma, Milano e Bologna.

