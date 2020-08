Dest alla Juventus?/ Calciomercato, la suggestione per la fascia viene dall’Ajax

La nuova suggestione del calciomercato Juventus arriva dall’Olanda: il canale che i bianconeri hanno aperto lo scorso anno con l’Ajax, arrivando alla firma di Matthijs De Ligt, potrebbe portare ad un’altra operazione di acquisto dai Lancieri. Il nome è quello di Sergino Dest: una scommessa, perché si tratta di un classe 2000 che è nato ad Almere ma ha poi scelto la nazionalità statunitense (quella del padre). L’Ajax lo ha prelevato dall’Almere City quando non aveva nemmeno 12 anni: lo ha inserito nel programma della Jong, il floridissimo vivaio dal quale sono usciti innumerevoli calciatori che hanno poi avuto una grande carriera. Destinato a entrare nella prima squadra in punta di piedi, si è invece ritrovato catapultato nella formazione titolare: il principale riferimento nel ruolo di terzino destro è ovviamente Noussair Mazraoui, il marocchino che è stato un’autentica rivelazione dei Lancieri andati ad un passo (letteralmente) dalla finale di Champions League. Quest’ultimo tuttavia ha avuto problemi al piede per praticamente tutta la stagione.

Erik Ten Hag, uno che ha dimostrato di non avere problemi nell’inserire giovanissimi in squadra, gli ha subito dato fiducia; tanto che, anche quando Mazraoui è stato a disposizione, l’allenatore dell’Ajax ha comunque puntato su di lui: così, Dest ha giocato otto delle ultime nove partite dei Lancieri in Eredivisie – il campionato olandese si è definitivamente interrotto poco dopo l’inizio del lockdown – e ha terminato il 2019-2020 con 6 assist complessivi e due gol, avendo spazio anche in Champions League ed Europa League. Insomma: un giocatore di nemmeno 20 anni che però sa già cosa significa fare il titolare in una realtà gloriosa e impegnata in ambito internazionale. L’Ajax lo valuta intorno ai 20 milioni di euro: allo stato attuale delle cose potrebbe essere un affare, se consideriamo che la Juventus ne ha sborsati 75 per arrivare a De Ligt (che aveva la stessa età del terzino statunitense).

SERGINO DEST ALLA JUVENTUS?

Il punto è: Sergino Dest sarebbe già pronto per giocare con la maglia bianconera? L’Ajax di questa stagione ha incantato poco: eliminato al girone di Champions League, non ha fatto strada nemmeno in Europa League. Vero che ha subito cessioni eccellenti e qualche infortunio di troppo, ma la magia trovata in un’annata fantastica non si è più ripetuta, confermando una tesi nemmeno troppo oscura secondo la quale a quell’età, e con la prospettiva di andare comunque altrove a cercare la vera gloria, il contesto dei Lancieri manca della giusta costanza e va sempre verificato nel tempo (anche perché, in caso contrario, sarebbe ancora oggi una superpotenza europea). Dest quindi ha fatto fuoco e fiamme in patria, dove ha dimostrato di saper interpretare alla grande il ruolo di terzino; la domanda che la Juventus si deve eventualmente porre riguarda la sua immediata adattabilità al calcio di Andrea Pirlo e ai tatticismi della nostra Serie A, visto che se sarà acquistato dovrà subito inserirsi. Con De Ligt è andata bene, ma la base di partenza era già diversa.

Sia come sia, il fatto che la Juventus si interessi a Dest può essere un’ulteriore conferma di come Andrea Pirlo voglia puntare sulla difesa a tre: il ragazzo è votato principalmente all’attacco e sarebbe un ottimo elemento a tutta fascia sulla destra. E’ abituato a giocare con la difesa a quattro, ma potrebbe voler dire poco: lo era anche Alex Sandro, ma il brasiliano ha mostrato le cose migliori quando poteva andare da un fondo all’altro senza avere giocatori davanti a sé. Sulle corsie, in ogni caso, la Juventus deve prendere una decisione: al momento gli elementi della rosa che sono a disposizione sembrerebbero già pronti per la transizione del modulo (nessuno di loro è un laterale difensivo fatto e finito), le volontà del nuovo allenatore saranno determinanti per capire chi vendere e, ovviamente, su chi puntare per il futuro. Potrebbe appunto essere Sergino Dest: magari i bianconeri potrebbero ottenere uno sconto dall’Ajax, si vedrà più avanti ma nel frattempo bisogna tenere monitorato l’interesse della Vecchia Signora.



