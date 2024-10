Galeotto fu il palcoscenico di Ballando con le stelle 2024; potremmo iniziare così parlando di Bianca Guaccero e degli ultimi rumor a tinte rosa che stanno infiammando la curiosità degli appassionati. La conduttrice ha iniziato il suo percorso nel talent conquistando una buona serie di consensi e applausi, con al fianco il maestro e professionista Giovanni Pernice. Ma proprio con quest’ultimo la sintonia, secondo alcuni, non sarebbe unicamente affine a questioni professionali.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Ballando con le stelle 2024/ L'allieva ha superato il maestro?

Giovanni Pernice è il nuovo fidanzato di Bianca Guaccero? Questo uno degli interrogativi dominanti dopo una particolare rivelazione di qualche giorno fa di Rossella Erra – voce giudicante di Ballando con le stelle 2024 – a La Volta Buona. “Il rapporto sta cambiando… Se stanno insieme? Dico una cosa: è bello vederli passare e sorridere sia con la bocca che con gli occhi”. Una placida allusione di gossip che però, stando alle ultime, sembrerebbe essere distante dalla realtà.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme?/ Rossella Erra: “A Ballando il rapporto sta cambiando…”

Bianca Guaccero: “Ritorno di fiamma con il mio ex compagno Nicola Ventola? Mai dire mai…”

Bianca Guaccero – protagonista a Ballando con le stelle 2024 – intervistata dal settimanale Chi ha decisamente smentito le voci che vorrebbero Giovanni Pernice come suo nuovo fidanzato. “Tra di noi non c’è niente; stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tante cose”. Perentorie le parole della conduttrice e concorrente del talent che dunque escludono, almeno per il momento, un rapporto che vada oltre l’intesa professionale e dunque la gara.

Bianca Guaccero spiazza la giuria di Ballando con le stelle: "Impeccabile"/ Tutti 10, Carolyn Smith in piedi!

Sempre al settimanale Chi Bianca Guaccero ha anche parlato del suo attuale stato sentimentale: “Sono stata innamorata, ora non lo sono ma spero di innamorarmi; mi sento pronta a ricostruire, senza ombre”. La concorrente di Ballando con le stelle 2024, a proposito dell’ex compagno Nicola Ventola, ha invece spiegato: “Ci vogliamo ancora bene, siamo importanti nella vita l’uno dell’altro. Un ritorno di fiamma? Mai dire mai, ma io vorrei guardare avanti”.