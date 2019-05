Di Maio “voto Rousseau su ruolo leader M5s”/ Paragone “tornino Grillo e Di Battista”

Il Movimento 5 Stelle dopo il flop totale alle Elezioni Europee è una autentica polveriera: il silenzio di 12 ore dopo la sconfitta, la conferenza dove annuncia la riconferma da leader da parte “di tutte le anime del M5s”, le tante critiche di esponenti di rilievo e ora l’assemblea di oggi con i gruppi parlamentari sono solo alcune delle spine attorno al leader Luigi di Maio. Ieri si è dimesso il vicecapogruppo al Senato, Primo Di Nicola, e sono giunte bordate dai “nemici” storici interni al M5s – Nugnes, Fattori, Lombardi – ma anche, e questo è la differenza rispetto al passato, da qualche “compagno” come Paragone, Morra e lo stesso Di Battista. E ora parla direttamente il Ministro del Lavoro e dal Blog M5s annuncia «Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato». La domanda a cui rispondere sarà «confermi Luigi Di Maio come capo politico del MoVimento 5 Stelle?», con le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio. Questa sera all’assemblea con i parlamentari Di Maio presenterà le sue dimissioni da leader con un voto successivo du Rousseau per decidere il da farsi agli iscritti M5s. «Per aprire una cabina di regia o di gestione», ma soprattutto per farsi rinnovare la fiducia dagli iscritti che lo scelsero nel settembre 2017», scrive Cannettieri sul Messaggero, esperto di dinamiche interne ai 5Stelle. In un lungo post su Facebook, Di Battista – assieme a Fico visto dalla base M5s come il possibile sostituto ideale del Ministro – ammette «abbiamo fatto un mucchio di cazzate. Cazzate politiche, strategiche, comunicative, di atteggiamento», salvo poi fare dietrofront e tornare a difendere Di Maio «Va sostenuto dicendogli in faccia cosa non è andato bene e proponendo idee e cambiamenti. Io l’ho fatto, ovviamente, anche in queste ore. Poi vi dico un’altra cosa: state tranquilli, ce la faremo anche questa volta. Basta mantenere la barra dritta. La Lega ha vinto le elezioni? Amen. Quelle che danno i numeri in Parlamento le abbiamo vinte noi. Quindi, come sempre, si vota ciò che è giusto e si bloccano le porcate»

M5S, ASSEDIO A DI MAIO: PARAGONE SI DIMETTE DA SENATORE

Per un Dibba che lo conferma, c’è però un Paragone che scalpita nel cambiare qualcosa all’interno del Movimento, oppure lui se ne andrà: finora sempre allineato a Casalino e Casaleggio, l’ex conduttore della Gabbia ha annunciato questa mattina in una intervista ad Agorà «Non voglio passare per traditore: io consegno le mie dimissioni a Di Maio, sarà lui a decidere cosa farne. Non esiste l’opzione di andare altrove. Resto se c’è ancora un rapporto di fiducia, ma io resto un rompiscatole». Via dal Senato ma soprattutto bordate a Di Maio, con la schiettezza che lo contraddistingue: «Finché si scriveva con la minuscola, l’io andava anche bene. Ma si è cominciato a scriverlo con la maiuscola. Se vuoi fare Superman, devi dimostrare di esserlo. Ma a 32 anni non puoi fare il capo della prima forza del Paese, il vicepremier, il ministro dello Sviluppo economico e il ministro del Lavoro […] Il Movimento è al suo minimo storico e come vicepremier ha perso la sfida», spiega al Corriere della Sera uno dei “colonnelli” più importanti del M5s, che poi azzarda il ritorno di Grillo e Di Battista in una collegialità, «Un gruppo ristretto, 4 o 5 persone, che rappresentino tutte le anime». Dopo Paragone, anche Morra si è lasciato andare e ha spiegato «Ora servono cinque cavalieri per la cabina di regia». Insomma, una polveriera che Di Maio domani potrebbe definitivamente fare “esplodere” con il voto sulla sua permanenza da leader.

