Diablo/ Il rapper di Cervasca punta alla vittoria (Team Morgan, The Voice 2019)

Morgan non ha dubbi: Diablo deve ottenere la finale. Con questi presupposti, la scorsa semifinale il cantautore di Monza, ha regalato al rapper la totale possibilità di farcela, nel tentativo di potere conquistare l’intera nuova edizione di The Voice Of Italy 2019. Il rapper di Cervasca, nel corso del penultimo appuntamento, dapprima ha cantato il rap, poi si è buttato sul rock. La sua particolare versione di “Killing in the name” dei Rage Against the Machine, ha fatto appassionare il pubblico per poi proseguire con l’interpretazione di “Personal Jesus”, brano dei Depeche Mode. Per questo motivo, nel corso dei due round dei “Knock Out”: Dominique Chillé Diouf ha pienamente battuto gli sfidanti Erica Bazzeghini e Matteo Camellini. Dopo le precedenti puntate registrate, l’appuntamento di questa sera sarà rigorosamente in diretta, per offrire al pubblico performance ancora più entusiasmanti ed emozionanti.

Diablo, ecco chi è

La finalissima di The Voice Of Italy 2019, vedrà scendere in pista Diablo che dovrà scontrarsi con Miriam Ayaba (team Elettra Lamborghini), Carmen Pierri (team Gigi d’Alessio) e Brenda Carolina Lawrence (del team di Guè Pequeno). Il giovane rapper spegnerà 19 candeline proprio queste mese e, nonostante l’età, ha un percorso musicale decisamente a fuoco e centrato. Si è presentato alle selezioni del talent portando in scena il suo inedito dal titolo “Baby”. Morgan fin dalla prima esibizione, ha fatto carte false per averlo nel suo team e ci è riuscito senza particolari problematiche. Dominique Chillé Diouf è nato nel 2000 ed è cresciuto a Cuneo insieme a sua madre. Dopo essere stato abbandonato dal padre (famoso deejay che ha cercato fortuna fuori dall’Italia) il rapper non è assolutamente più riuscito ad identificarlo come “papà” e per questo motivo, quando è costretto a parlare di lui, lo appella come “padre biologico”. Nelle sue canzoni che spaziano dal rap alla trap, il giovane Diablo ci mette dentro tutta la sua energia e le sue molteplici emozioni.

Diablo, il suo percorso a The Voice Of Italy 2019

Diablo alcuni mesi addietro ha deciso di dare una svolta totale alla sua carriera. Per questo motivo, ha deciso di affrontare i casting di The Voice Of Italy 2019. Arrivato alle Blind Audition, ha portato in scena il suo inedito dal titolo “Baby”, conquistando fin dalle prime battute sia i giudici che il pubblico presente. Nonostante abbia utilizzato l’autotune, tutti ne hanno apprezzato il talento ma ad avere la meglio è stato Morgan. Anche Guè Pequeno ha cercato di portare il rapper dalla sua ma il cantatore di Monza è stato più convincente del previsto. Per merito delle sue doti e il suo oggettivo talento, Diablo ha avuto accesso alla semifinale per poi avere la meglio contro gli altri colleghi e giungere alla finalissima di questa sera. Nell’attesa di vederlo sbarcare ufficialmente anche su Instagram (attualmente non ha un profilo), attendiamo di scoprire come procederà la finale in onda nel prime time della seconda rete di Casa Rai: sarà lui il vincitore?



