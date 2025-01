Edoardo Tavassi ha deciso di dire la sua su questa edizione del Grande Fratello, considerandola piuttosto deludente. L’ex gieffino si è sfogato a Superguidatv e ha confessato cosa pensa delle dinamiche in corso alla premiere di Roma su “A Complete Unknown“, dove è stato invitato come ospite. Come sappiamo, per ora gli ascolti non hanno raggiunto numeri discreti e questa stagione del Grande Fratello 2024/2025 pecca di dinamiche interessanti. Così, è stato chiesta a Edoardo Tavassi un’opinione su quanto sta succedendo all’interno della casa, soprattutto perchè l’ex gieffino è conosciuto per essere molto schietto e sincero.

“Ho visto solo una puntata“, ha spiegato al giornalista, spiegando di aver guardato l’episodio relativo al lancio del bollitore di Helena Prestes dopo le provocazioni di Jessica Morlacchi. Edoardo Tavassi, ha ammesso infatti di guardare il Grande Fratello solo quando succedono liti o dinamiche degne di nota, come nel caso di provvedimenti annunciati da Alfonso Signorini. “Però devo dire la verità, non lo sto seguendo proprio”, ha continuato Edoardo Tavassi, convinto che la sua edizione sia stata molto più coinvolgente ed entusiasmante.

Edoardo Tavassi sul Grande Fratello: “La mia edizione era migliore”. E i numeri confermano.

Il simpaticissimo Edoardo Tavassi ha risposto con tanta sincerità alla domanda di Superguidatv su questa edizione del Grande Fratello, dicendo di aver seguito solo una delle ultime puntate sulle squalifiche: “Poi alla fine non hanno eliminato nessuno. Però devo dire la verità, non lo sto seguendo proprio.” ha continuato l’amatissimo gieffino, aggiungendo di aver seguito il suo Grande Fratello, trovandolo molto meglio di questo: “Perché gli ascolti del nostro GF Vip erano superiori a quelli di quest’anno? Perché c’eravamo noi.”.

Il ragazzo ha poi continuato spiegando che il Grande Fratello in cui ha partecipato come concorrente era tutta un’altra roba, e non gli si può dar torto. Questa edizione pare seguire le orme del flop della settima, famosa per essere stata una delle peggiori del Grande Fratello Vip. E nonostante ciò, secondo i dati Auditel degli ascolti ha collezonato circa il 3% in più di telespettatori mentre la stagione di quest’anno non è riuscita a superare la media del 17% di share, un numero bassissimo che denota la completa assenza di dinamiche. I fan del GF hanno dovuto dare ragione a Edoardo Tavassi, che ricorda ancora la sua edizione come una delle migliori in assoluto.