Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati/ “Piangere sul pavimento è servito”

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati. Dopo rumors, indiscrezioni e smentite, è arrivata la conferma della rottura. Ci ha pensato l’attrice con un post su Instagram. Ha scritto un lungo messaggio in cui fa capire che la separazione dal regista non è stata affatto semplice per lei. Il momento complicato, di cui aveva parlato a metà novembre, si è quindi rivelato nella sua durezza. E quindi a un mese e mezzo di distanza dalla fine della loro relazione, Diana Del Bufalo ha deciso di aprirsi con i suoi fan, mettendo così definitivamente fine alle voci che si rincorrevano da tempo. «Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo», ha esordito l’attrice. Nel suo post spiega che in questo momento sta provando «rabbia e sentimento». Diana Del Bufalo ha anche aggiunto: «Ho tentato con lui…. tanto».

DIANA DEL BUFALO E PAOLO RUFFINI SI SONO LASCIATI: L’ANNUNCIO DELL’ATTRICE

Diana Del Bufalo parla di un animo Disney che conserva dentro di sé e non l’ha mai abbandonata, così come «la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me». Dal post su Instagram traspare anche qualche indizio in merito alla fine della relazione con Paolo Ruffini. «Le persone non cambiano e non SI cambiano». L’attrice ha poi parlato di una «grande delusione» e di una «immensa sofferenza» che l’ha portata «a piangere sul pavimento» di camera sua. E questo le è servito comunque: «Mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio». A 29 anni si sente una donna «cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole». E questo per lei non è affatto poco, giustamente. «Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo», conclude Diana Del Bufalo. In un’intervista a Novella 2000, pubblicata nei giorni successivi alle prime voci di crisi, Paolo Ruffini aveva smentito la separazione: «Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli».





