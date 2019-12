DIANA DEL BUFALO, EX DI PAOLO RUFFINI/ Rompe il silenzio “abbraccio il dolore, ma…”

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati. Il loro legame si è interrotto poco più di un mese e mezzo fa, dopo quasi quattro anni d’amore, per questioni che sono rimaste del tutto ignote. Oggi pomeriggio, però, l’attore e conduttore affronterà la vicenda nel salotto di Verissimo, dove parlerà per la prima volta di ciò che prova per la sua ex compagna e di come il loro amore si sia spento con il passare del tempo. “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male”, spiega Ruffini nell’intervista concessa a Silvia Toffanin, “L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato”. Per la sua ex, oggi restano soltanto parole piene di affetto: “Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”, e sulla possibilità di un ritorno di fiamma, spiega: “Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora – conclude Ruffini – questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”.

DIANA DEL BUFALO, L’ANNUNCIO DELLA ROTTURA SUI SOCIAL

La notizia dell’addio tra Diana De Bufalo e Paolo Ruffini, già nell’aria da molte settimane, è stata annunciata solo pochi giorni fa dall’attrice, che con una serie di post ha prima anticipato, poi confermato, la loro dolorosa rottura. “Non sto passando un periodo facile”, ha svelato solo lo scorso 17 novembre palesando ai suoi numerosissimi follower tutta la sua fragilità; “non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata”, scriveva la Del Bufalo lasciando spazio all’ipotesi che dietro alle sue parole potesse nascondersi il segno inequivocabile di una crisi di coppia senza precedenti. Solo un mese dopo, però, la conferma dell’addio, affidata, ancora una volta, a uno sfogo sui social network: “io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo […] Ho tentato con lui… tanto”, ha ammesso l’attrice, ma “le persone non cambiano e non SI cambiano”.

DIANA DEL BUFALO RASSICURA I FAN: “STO BENE”

Ai tanti fan non è sfuggito il profondo dolore con il quale Diana Del Bufalo ha comunicato la fine della sua relazione con Paolo Ruffini. In molti, infatti, si sono riversati sulla sua pagina social ufficiale, riservandole pensieri, parole e frasi cariche di affetto. Un abbraccio che poche ore fa ha spinto l’attrice a rompere il silenzio, e a rassicurate tutti sul suo stato di salute: “Ci tenevo a dirvi che leggo tutto quello che mi scrivere in direct e vi volevo ringraziare perché diete stati molto carini”, ha detto la Del Bufalo tra le sue Story, così come riporta Today. “Volevo dirvi che io sto bene – ha aggiunto l’attrice – Ho ereditato questa bellissima cosa da mia madre, il fatto che si sta male perché il dolore bisogna abbracciarlo, ma non per troppo tempo. Mi succede qualcosa nel corpo – ha concluso quindi Diana Del Bufalo – che mi dice basta stare male, che devo stare bene perché la mia vita è stupenda“.



