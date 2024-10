La vivacità di Diana Del Bufalo è come sempre travolgente; lo conferma anche oggi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona offrendo racconti tra carriera e vita privata densi di ironia ma anche di esperienze di vita importanti e significative. La cantante e attrice è partita da una patologia che in passato, come da lei raccontato, le ha creato non pochi problemi: “Quante volte sono caduta con stile? Innumerevoli volte, io dico sempre quello che penso; poi ho questo disturbo che si chiama coprolalia. E’ un ramo della Tourette, cioè si dicono cose inadeguate in momenti inadeguati, tipo parolacce… Però ora so gestirla”.

A proposito della patologia – la coprolalia – Diana Del Bufalo ha raccontato un aneddoto alquanto irriverente. “La volta in cui mi sono vergognata di più? Al compleanno di Federica Panicucci. In realtà ero un’imbucata, stavo con una persona che ci andava, un mio ex, e quindi ci sono andata anche io. C’era una lavagna con dei pennarelli e scrissi una parolaccia… Non lo so perchè lo feci!”.

Diana Del Bufalo a La Volta Buona: “Mi sono sciolta con il mio compagno Patrizio…”

Passando ad argomenti più toccanti, Diana Del Bufalo ha raccontato del calvario degli attacchi di panico. “Ne ho avuti parecchi, ti senti come se fosse un attacco di cuore. La prima volta avevo 25 anni, non stavo bene mentalmente; la psicologa mi diagnosticò uno stato depressivo, un contrasto nella vita. Può capitare quando non vuoi fare qualcosa ed è come se ti senti costretta…”.

Passando al romanticismo, Diana Del Bufalo – sempre oggi a La Volta Buona – ha raccontato del colpo di fulmine per il suo attuale compagno Patrizio. “Per chi mi sono sciolta ultimamente? per il mio attuale compagno, Patrizio; è di Roma, ci siamo conosciuti perchè la sua legale è una delle mie migliori amiche. E’ stato un colpo di fulmine immediato, è stato stupendo. Adesso vive da me in campagna…”.

