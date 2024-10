Patrizio, chi è il fidanzato di Diana Del Bufalo: i primi scatti social nel 2023

Diana Del Bufalo, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nella nuova puntata de La volta buona, è felicemente fidanzata. La vita privata dell’attrice, cantante ed ex allieva di Amici è spesso finita sotto i riflettori per via delle sue illustri ex relazioni, da quella con Edoardo Tavassi alla storia d’amore con Paolo Ruffini interrotta nel 2020. Ora, però, il suo cuore batte per una persona lontana dal mondo dello spettacolo e che ha saputo conquistarla nel corso del 2023, anno in cui sono usciti per la prima volta allo scoperto.

Patrizio è il fidanzato di Diana Del Bufalo: di lui non si conoscono informazioni aggiuntive, né il cognome né la professione, essendo un volto non conosciuto nel mondo della televisione e dello spettacolo e decisamente lontano dalla luce dei riflettori. Solo per mezzo social si è fatto immortalare al fianco dell’attrice che, su Instagram, ha spesso condiviso dediche e romantici scatti insieme a lui.

Diana Del Bufalo e la dolce dedica al fidanzato Patrizio: “L’uomo dei miei sogni“

Diana Del Bufalo e il fidanzato Patrizio sono usciti allo scoperto per la prima volta nell’estate 2023, quando l’attrice condivise un post su Instagram durante una vacanza a Formentera insieme alla sua dolce metà: “Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore, che era una cosa che da adulti non si prova più perché “ormai”… Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita”.

Alla dolcissima dedica ne hanno fatto seguito altre, come quella condivisa sempre sui social nel settembre 2023 in occasione del compleanno del fidanzato: “Oggi è il compleanno dell’uomo dei miei sogni… tanti auguri amore mio!”. Una storia d’amore sbocciata lo scorso anno e che sembra tuttora proseguire a gonfie vele.