Diana Del Bufalo “Rudy Zerbi? Amore ormai passato”/ Le gaffe su Mondiali e “Il Dono”…

A dir poco surreale l’intervista di Diana Del Bufalo a Da noi… A ruota libera, tra battute e gaffe. Come quando Francesca Fialdini ha spiegato che il programma si interrompe in vista dei Mondiali. “Che Mondiali ci stanno? De che? Di calcio? Ah, scusami. Forza Roma! Non sono tifosa. Sospendono anche il campionato? Di che? Perché?”, comincia a incalzare l’attrice.

Benjamin Walsh e Diana Del Bufalo stanno ancora insieme?/ Una frase sui social...

Ad un certo dell’intervista si parla invece della sua esperienza a teatro e chiede di togliere l’audio perché non si era ben esibita in quella performance. Visto che è a teatro con lo spettacolo “Sette spose per sette fratelli”, Francesca Fialdini lancia un gioco: la sua ospite deve scegliere tra sette promessi sposi.

Diana Del Bufalo e la malattia, cos'è la coprolalia/ "Mi capita quando mi annoio..."

DIANA DEL BUFALO, DUE GAFFE A DA NOI… A RUOTA LIBERA

Ma Diana Del Bufalo scarta subito Giampiero Mughini, che “è carino e intelligente, anche colto, ma non è il mio tipo”. Via anche Fabio Fazio, così come Rudy Zerbi: “Per quanto lo ami profondamente e siamo amici, ormai è passato, ha fatto il suo tempo. Non lui, ma il mio sentimento per lui”. L’attrice scarta anche Achille Lauro: “È carino, ma non per il matrimonio”. Alla fine, restano Leonardo Di Caprio, Cesare Cremonini e Gerry Scotti tra cui scegliere. “

Io li amo tutti e tre. Devo sceglierne uno? A me Gerry mi piace proprio, ma scelgo Cesare Cremonini. La voce, le musiche…”. Ma torniamo alle gaffe, come quella di non sapere dove vedere “Il Dono”, il cortometraggio che è su RaiPlay. “Speriamo anche su RaiPlay, no?”, la bacchetta Francesca Fialdini quando l’ospite risponde YouTube, poi ci mette una pezza: “Io dovevo saperlo e non me lo ricordo” e ringrazia il ‘gobbo’ per i suggerimenti.

Coprolalia, malattia di Diana Del Bufalo/ Cos'è, sintomi e cura

© RIPRODUZIONE RISERVATA