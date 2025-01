Die Hard – Duri a morire, film su Italia 1 diretto da John McTiernan

Venerdì 17 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, per la seconda serata di Italia 1, alle ore 23:10, il terzo capitolo della saga poliziesca Die Hard, dal titolo Die Hard – Duri a morire. Questo progetto cinematografico è stato diretto e prodotto nel 1995 dal noto film maker John McTiernan, che aveva già collaborato alla realizzazione del capostipite di questa saga intitolato Trappola di cristallo (1988). La colonna sonora è stata invece realizzata da Michael Kamen, direttore d’orchestra che aveva già preso parte ai due precedenti capitoli e firma delle musiche di numerose pellicole campioni d’incasso, tra cui Arma letale e X – Men.

Francesca Bergesio, Miss Italia minacciata di morte: indagato 31enne/ "Ti violento, ammazzo te e tuo padre"

Nei panni dell’agente di polizia John McClane ritroviamo la star hollywoodiana Bruce Willis, diventato famoso a livello internazionale negli anni ’90 grazie a film come Pulp Fiction (1994), Il quinto elemento (1997) e Armageddon – Giudizio finale (1998). Per la prima volta al suo fianco in questa saga gli attori Jeremy Irons, pluripremiato per la sua interpretazione in Il mistero Von Bulow (1990), e Samuel L. Jackson, che aveva già condiviso il set con Bruce Willis in Pulp Fiction (1994).

Salvatore Montefusco uccise moglie e figliastra, ma niente ergastolo/ Audio e video inediti a Quarto Grado

La trama del film Die Hard – Duri a morire: la vendetta del fratello di un uomo ucciso da McClane

Die hard – Duri a morire riprende le vicende che vedono come protagonista l’ormai ex agente di polizia John McClane (Bruce Willis) che, nonostante abbia deciso di abbandonare la propria professione, viene richiamato con urgenza in servizio.

La città di New York, infatti, è ostaggio di un misterioso e violento malvivente, che ha già messo a segno un attentato nel centro della metropoli e che avrebbe richiesto di interfacciarsi direttamente proprio con McClane. Il criminale dice di chiamarsi Simon (Jeremy Irons) e inizia a dettare delle istruzioni molto dettagliate e rigide al protagonista, che quest’ultimo dovrà rispettare alla lettera se non vuole che vi siano nuove vittime.

Amici 24/ Anticipazioni registrazione puntata 19 gennaio 2025: Antonia prima, Dandy in crisi: le classifiche

In primo luogo il terrorista ordina a McClane di camminare per le strade di New York vestito con le sole mutande e mostrando un cartello in cui insulta le persone afro-americane.

Ovviamente questo gesto scatena l’ira di alcuni giovani, ma l’agente viene aiutato da un commerciante del posto di nome Zeus Carver (Samuel L. Jackson).

Infastidito dall’interfenza di quest’ultimo, Simon decide che anche lui diventerà una delle sue pedine in questo gioco mortale.

Quindi compie la sua seconda mossa, ordinando alla coppia di recarsi presso un telefono pubblico della fermata della metropolitana, prima che una bomba che ha posizionato faccia esplodere i vagoni del mezzo.

Intanto le indagini portate avanti dagli agenti speciali svelano che Simon è il fratello di un vecchio nemico di McClane, il criminale Hans Gruber, che il protagonista aveva eliminato qualche anno prima.

Riuscirà l’agente a fermare la vendetta personale di questo pazzo terrorista e a salvare la vita di centinaia di newyorkesi?