58 minuti per morire – Die Harder, film su Italia 1 con Bruce Willis

Venerdì 10 Gennaio, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:10, l’action thriller del 1990, dal titolo 58 minuti per morire – Die Harder. Si tratta del secondo capitolo della saga Die Hard, dopo Trappola di cristallo che vede come protagonista Bruce Willis, il quale ha conquistato il successo grazie a questi film. La pellicola è diretta da Renny Harlin e prodotta da Lawrence Gordon, Joel Silver e Charles Gordon. Le musiche sono di Michael Kamen, la sceneggiatura di Steven E. de Souza e Doug Richardson, i costumi di Marilyn Vance-Straker.

Il protagonista si 58 minuti per morire – Die Harder è interpretato da Bruce Willis, nel ruolo del tenente di polizia John McClane. Bonnie Bedelia veste i panni di Holly Gennaro, moglie di John, mentre William Atherton impersona Richard Thornburg, giornalista senza scrupoli alla continua ricerca di scoop. Franco Nero recita la parte del generale Ramon Esperanza, William Sadler è il Colonnello Stuart e John Amos il Maggiore Grant.

La trama del film 58 minuti per morire – Die Harder: la durata del carburante di un aereo

In 58 minuti per morire – Die Harder, è la vigilia di Natale e John McClane, tenente di polizia, sta aspettando l’arrivo di sua moglie all’aeroporto di Washington-Dulles. Durante l’attesa John nota due individui che si aggirano in modo sospetto verso il deposito bagagli e decide di seguirli, provando a fermarli.

Ne consegue un tragico scontro a fuoco, durante il quale McClane uccide uno dei malfattori. L’altro riesce a scappare e raggiungere una vecchia chiesa, covo di un gruppo di terroristi comandati dal Colonnello Stuart, ex militare espulso dall’esercito perché coinvolto in affari illeciti. L’obiettivo principale dell’operazione è quello di liberare Ramon Esperanza ex generale corrotto di Valverde, catturato dagli Americani ed estradato, in volo verso Washington per essere processato. I terroristi assumono il comando della la torre di controllo, comunicando la richiesta di liberazione del generale Esperanza, mentre gli aerei in volo attendono in quota.

Ne consegue una violenta sparatoria, nella quale sopravvivono solo John e l’ingegnere capo della torre di controllo. I terroristi partono al contrattacco, facendo precipitare un aereo, dopo aver fornito ai piloti falsi dati telemetrici. Il carburante dei voli rimasti in quota comincia, però, a scarseggiare e l’aereo su cui viaggia la moglie di McClane ha un’autonomia di soli 58 minuti. Sullo stesso volo c’è anche Richard Thornburg, un giornalista privo di scrupoli che, già in passato, ha messo a rischio le vite di John e di Holly. Nel frattempo il Maggiore Grant, ex istruttore del Colonnello Stuart, fa il suo ingresso in aeroporto a capo di una squadra speciale.

L’aereo su cui viaggia Esperanza atterra e McClane cerca di fermarlo, rimanendo coinvolto nell’ennesimo scontro a fuoco.

In seguito in 58 minuti per morire – Die Harder, scopre che gli uomini del maggiore Grant hanno finto di attaccare i terroristi, usando proiettili a salve e dimostrando di essere loro alleati. Thornburg, intanto, dopo aver intercettato le comunicazioni radio dell’aeroporto, capisce cosa sta accadendo e decide di contattare la sede della sua emittente per rivelare tutto pubblicamente. Holly, allora, interviene immobilizzandolo con un taiser, mentre è ancora al telefono. John, intanto, con l’aiuto dell’elicottero della troupe televisiva di un giornalista, riesce a saltare sull’ala dell’aereo in cui si trovano Esperanza, i terroristi e la squadra speciale. Grant raggiunge McClane sull’ala ed inizia il combattimento, ma il maggiore muore stritolato nella turbina dell’aereo. Stuart interviene von la forza, costringendo John a scendere dal velivolo, ma questo, prima di cadere, riesce ad aprire un bocchettone di rifornimento sull’ala.

Nel finale di 58 minuti per morire – Die Harder, una volta a terra, il tenente dà fuoco al carburante fuoriuscito, facendo esplodere l’aereo a mezz’aria ed eliminando i terroristi. Le fiamme illuminano la pista favorendo l’atterraggio degli altri velivoli: finalmente McClane può riabbracciare sua moglie.