Diego Passoni, chi è?/ Speaker, ballerino e marito di Pier Mario Simula

Diego Passoni è un volto noto del panorama televisivo e radiofonico del nostro Paese. Nato a Monza nel 1976 e diplomato in Ragioneria, si è iscritto alla facoltà di Scienze dell’Educazione, poi lasciata dopo un anno per trasferirsi in Francia, in un convento tra le montagne dell’Alsazia. Poi, come si legge online, è tornato in Italia per studiare danza e si è iscritto ad un’accademia per musical a Milano, cominciando a ballare in televisione con Billy More, con Alexia, al Festivalbar e a Super.

Ha intrapreso anche una carriera come VJ e ha cominciato a lavorare a Gay tv, dove ha incontrato La Pina. Da allora, scrive “Il Libraio.it”, “inizia a condividere con lei cuore e cervello, sviluppando un’intesa che li porterà a condurre fianco a fianco Pinocchio, la seguitissima trasmissione in onda tutti i giorni su Radio Deejay. Fra le sue altre esperienze, è stato uno degli opinionisti del reality L’Isola dei Famosi, in quel periodo in onda su Rai 2; ha condotto Dimmi quando su Deejay TV e, insieme ad Andrea Delogu, ha presentato la prima edizione del talent show Dance Dance Dance in onda su Fox Life”.

DIEGO PASSONI E LE NOZZE CON PIER MARIO SIMULA

Nel 2017 Diego Passoni è convolato a nozze con il suo compagno Pier Mario Simula. La storica voce di Radio Deejay ed ex concorrente di “Pechino Express” si è unito civilmente presso il Palazzo Reale di Milano, con rinfresco nei giardini di “Al Fresco”, al quale hanno presenziato il cantante Antonino, Paola Barale, Emis Killa, Don Joe dei Club Dogo con la moglie Simona, Giovanni Ciacci, Raffaello Tonon, Geppi Cucciari, Paola Iezzi, Pamela Petrarolo, Ambra Romani, Margherita Zanatta, Cristina Bugatti, La Pina e il marito Emiliano Pepe.

Tutti dettagli riferiti dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”, dove scrisse anche che la coppia per il viaggio nuziale sarebbe andata in Israele e in Giordania.